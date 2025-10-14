SegnaliSezioni
Aleksandr Ryzhkov

Airobomakers

Aleksandr Ryzhkov
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Tickmill-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
303
Profit Trade:
150 (49.50%)
Loss Trade:
153 (50.50%)
Best Trade:
153.82 USD
Worst Trade:
-257.16 USD
Profitto lordo:
6 038.52 USD (6 670 854 pips)
Perdita lorda:
-3 353.89 USD (1 330 524 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (991.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
991.22 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.29
Long Trade:
187 (61.72%)
Short Trade:
116 (38.28%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
8.86 USD
Profitto medio:
40.26 USD
Perdita media:
-21.92 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-527.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-527.03 USD (12)
Crescita mensile:
13.29%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
572.14 USD
Massimale:
626.14 USD (5.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.28% (625.72 USD)
Per equità:
0.35% (90.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 47
ETHUSD 44
USDJPY 43
BTCUSD 26
US500 26
US30 24
USTEC 19
GBPJPY 13
EURJPY 12
JP225 12
EURUSD 10
GBPUSD 7
USDCAD 5
USDCHF 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
DE40 2
XTIUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -157
ETHUSD 1.4K
USDJPY 218
BTCUSD 1.4K
US500 2
US30 -75
USTEC 31
GBPJPY 45
EURJPY -75
JP225 186
EURUSD -73
GBPUSD -55
USDCAD -30
USDCHF -20
AUDUSD -40
NZDUSD -35
DE40 23
XTIUSD -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.4K
ETHUSD 359K
USDJPY 12K
BTCUSD 4.8M
US500 10K
US30 -121K
USTEC 4.4K
GBPJPY 3.2K
EURJPY -747
JP225 217K
EURUSD -660
GBPUSD -779
USDCAD -107
USDCHF -57
AUDUSD -402
NZDUSD -515
DE40 13K
XTIUSD -78
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.82 USD
Worst Trade: -257 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +991.22 USD
Massima perdita consecutiva: -527.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.13 × 16
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 184
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
80 più
Non ci sono recensioni
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
