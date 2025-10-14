- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
303
Profit Trade:
150 (49.50%)
Loss Trade:
153 (50.50%)
Best Trade:
153.82 USD
Worst Trade:
-257.16 USD
Profitto lordo:
6 038.52 USD (6 670 854 pips)
Perdita lorda:
-3 353.89 USD (1 330 524 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (991.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
991.22 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.29
Long Trade:
187 (61.72%)
Short Trade:
116 (38.28%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
8.86 USD
Profitto medio:
40.26 USD
Perdita media:
-21.92 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-527.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-527.03 USD (12)
Crescita mensile:
13.29%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
572.14 USD
Massimale:
626.14 USD (5.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.28% (625.72 USD)
Per equità:
0.35% (90.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|ETHUSD
|44
|USDJPY
|43
|BTCUSD
|26
|US500
|26
|US30
|24
|USTEC
|19
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|12
|JP225
|12
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|DE40
|2
|XTIUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-157
|ETHUSD
|1.4K
|USDJPY
|218
|BTCUSD
|1.4K
|US500
|2
|US30
|-75
|USTEC
|31
|GBPJPY
|45
|EURJPY
|-75
|JP225
|186
|EURUSD
|-73
|GBPUSD
|-55
|USDCAD
|-30
|USDCHF
|-20
|AUDUSD
|-40
|NZDUSD
|-35
|DE40
|23
|XTIUSD
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.4K
|ETHUSD
|359K
|USDJPY
|12K
|BTCUSD
|4.8M
|US500
|10K
|US30
|-121K
|USTEC
|4.4K
|GBPJPY
|3.2K
|EURJPY
|-747
|JP225
|217K
|EURUSD
|-660
|GBPUSD
|-779
|USDCAD
|-107
|USDCHF
|-57
|AUDUSD
|-402
|NZDUSD
|-515
|DE40
|13K
|XTIUSD
|-78
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +153.82 USD
Worst Trade: -257 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +991.22 USD
Massima perdita consecutiva: -527.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.13 × 16
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 184
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
80 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
3
97%
303
49%
100%
1.80
8.86
USD
USD
4%
1:100