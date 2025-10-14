Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live 0.00 × 1 VTindex-MT5 0.00 × 4 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 Exness-MT5Real7 0.00 × 33 STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.13 × 16 RannForex-Server 0.29 × 7 Axiory-Live 0.30 × 33 GoMarkets-Live 0.31 × 16 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 itexsys-Platform 0.50 × 2 AronGroups-Server 0.57 × 7 Exness-MT5Real8 0.72 × 555 DooTechnology-Live 0.75 × 269 FxPro-MT5 Live02 0.83 × 71 Exness-MT5Real12 0.98 × 60 Markets.com-Live 1.00 × 1 VantageInternational-Live 4 1.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 1.05 × 184 OctaFX-Real2 1.07 × 29 Hankotrade-Live 1.20 × 5 OxSecurities-Live 1.22 × 9 GOMarketsMU-Live 1.26 × 39 80 plus...