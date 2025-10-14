SignauxSections
Aleksandr Ryzhkov

Airobomakers

Aleksandr Ryzhkov
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
303
Bénéfice trades:
150 (49.50%)
Perte trades:
153 (50.50%)
Meilleure transaction:
153.82 USD
Pire transaction:
-257.16 USD
Bénéfice brut:
6 038.52 USD (6 670 854 pips)
Perte brute:
-3 353.89 USD (1 330 524 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (991.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
991.22 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.59%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
145
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.29
Longs trades:
187 (61.72%)
Courts trades:
116 (38.28%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
8.86 USD
Bénéfice moyen:
40.26 USD
Perte moyenne:
-21.92 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-527.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-527.03 USD (12)
Croissance mensuelle:
13.29%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
572.14 USD
Maximal:
626.14 USD (5.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.28% (625.72 USD)
Par fonds propres:
0.35% (90.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 47
ETHUSD 44
USDJPY 43
BTCUSD 26
US500 26
US30 24
USTEC 19
GBPJPY 13
EURJPY 12
JP225 12
EURUSD 10
GBPUSD 7
USDCAD 5
USDCHF 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
DE40 2
XTIUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -157
ETHUSD 1.4K
USDJPY 218
BTCUSD 1.4K
US500 2
US30 -75
USTEC 31
GBPJPY 45
EURJPY -75
JP225 186
EURUSD -73
GBPUSD -55
USDCAD -30
USDCHF -20
AUDUSD -40
NZDUSD -35
DE40 23
XTIUSD -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.4K
ETHUSD 359K
USDJPY 12K
BTCUSD 4.8M
US500 10K
US30 -121K
USTEC 4.4K
GBPJPY 3.2K
EURJPY -747
JP225 217K
EURUSD -660
GBPUSD -779
USDCAD -107
USDCHF -57
AUDUSD -402
NZDUSD -515
DE40 13K
XTIUSD -78
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +153.82 USD
Pire transaction: -257 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +991.22 USD
Perte consécutive maximale: -527.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.13 × 16
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 184
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
80 plus...
Aucun avis
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.