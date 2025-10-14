SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Equinox Alchemic EA
Oliver Koin

Equinox Alchemic EA

Oliver Koin
0 inceleme
Güvenilirlik
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 54%
ActivTradesEU-1
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 342
Kârla kapanan işlemler:
3 051 (70.26%)
Zararla kapanan işlemler:
1 291 (29.73%)
En iyi işlem:
111.68 EUR
En kötü işlem:
-363.49 EUR
Brüt kâr:
21 682.56 EUR (443 688 pips)
Brüt zarar:
-19 294.83 EUR (416 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
122 (246.95 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
651.99 EUR (31)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
70.26%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
2 532 (58.31%)
Satış işlemleri:
1 810 (41.69%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.55 EUR
Ortalama kâr:
7.11 EUR
Ortalama zarar:
-14.95 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-5 848.28 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5 848.28 EUR (32)
Aylık büyüme:
-7.26%
Yıllık tahmin:
-88.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
7 187.68 EUR (54.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.14% (1 286.65 EUR)
Varlığa göre:
2.81% (15.56 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
LCrude 2975
USDJPY 1367
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
LCrude 4.3K
USDJPY -1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
LCrude 22K
USDJPY 5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.68 EUR
En kötü işlem: -363 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +246.95 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5 848.28 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesEU-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 12:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.29% of days out of 680 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 12:00
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Equinox Alchemic EA
Ayda 50 USD
54%
0
0
USD
554
EUR
97
100%
4 342
70%
100%
1.12
0.55
EUR
75%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.