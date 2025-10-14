SignauxSections
Oliver Koin

Equinox Alchemic EA

Oliver Koin
0 avis
Fiabilité
97 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 53%
ActivTradesEU-1
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 338
Bénéfice trades:
3 048 (70.26%)
Perte trades:
1 290 (29.74%)
Meilleure transaction:
111.68 EUR
Pire transaction:
-363.49 EUR
Bénéfice brut:
21 678.39 EUR (443 232 pips)
Perte brute:
-19 291.67 EUR (415 860 pips)
Gains consécutifs maximales:
122 (246.95 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
651.99 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
70.26%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
2 531 (58.34%)
Courts trades:
1 807 (41.66%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.55 EUR
Bénéfice moyen:
7.11 EUR
Perte moyenne:
-14.95 EUR
Pertes consécutives maximales:
32 (-5 848.28 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5 848.28 EUR (32)
Croissance mensuelle:
-7.43%
Prévision annuelle:
-90.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
7 187.68 EUR (54.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.14% (1 286.65 EUR)
Par fonds propres:
2.81% (15.56 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
LCrude 2975
USDJPY 1363
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
LCrude 4.3K
USDJPY -1.6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
LCrude 22K
USDJPY 4.8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.68 EUR
Pire transaction: -363 EUR
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 32
Bénéfice consécutif maximal: +246.95 EUR
Perte consécutive maximale: -5 848.28 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesEU-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.14 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 12:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.29% of days out of 680 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 12:00
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.