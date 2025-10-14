SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Equinox Alchemic EA
Oliver Koin

Equinox Alchemic EA

Oliver Koin
0 recensioni
Affidabilità
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 53%
ActivTradesEU-1
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 338
Profit Trade:
3 048 (70.26%)
Loss Trade:
1 290 (29.74%)
Best Trade:
111.68 EUR
Worst Trade:
-363.49 EUR
Profitto lordo:
21 678.39 EUR (443 232 pips)
Perdita lorda:
-19 291.67 EUR (415 860 pips)
Vincite massime consecutive:
122 (246.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
651.99 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.26%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
2 531 (58.34%)
Short Trade:
1 807 (41.66%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.55 EUR
Profitto medio:
7.11 EUR
Perdita media:
-14.95 EUR
Massime perdite consecutive:
32 (-5 848.28 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5 848.28 EUR (32)
Crescita mensile:
-7.43%
Previsione annuale:
-90.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
7 187.68 EUR (54.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.14% (1 286.65 EUR)
Per equità:
2.81% (15.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
LCrude 2975
USDJPY 1363
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
LCrude 4.3K
USDJPY -1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
LCrude 22K
USDJPY 4.8K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.68 EUR
Worst Trade: -363 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +246.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -5 848.28 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.14 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 12:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.29% of days out of 680 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 12:00
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Equinox Alchemic EA
50USD al mese
53%
0
0
USD
553
EUR
97
100%
4 338
70%
100%
1.12
0.55
EUR
75%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.