- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 338
Profit Trade:
3 048 (70.26%)
Loss Trade:
1 290 (29.74%)
Best Trade:
111.68 EUR
Worst Trade:
-363.49 EUR
Profitto lordo:
21 678.39 EUR (443 232 pips)
Perdita lorda:
-19 291.67 EUR (415 860 pips)
Vincite massime consecutive:
122 (246.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
651.99 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.26%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
2 531 (58.34%)
Short Trade:
1 807 (41.66%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.55 EUR
Profitto medio:
7.11 EUR
Perdita media:
-14.95 EUR
Massime perdite consecutive:
32 (-5 848.28 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5 848.28 EUR (32)
Crescita mensile:
-7.43%
Previsione annuale:
-90.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
7 187.68 EUR (54.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.14% (1 286.65 EUR)
Per equità:
2.81% (15.56 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|LCrude
|2975
|USDJPY
|1363
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|LCrude
|4.3K
|USDJPY
|-1.6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|LCrude
|22K
|USDJPY
|4.8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +111.68 EUR
Worst Trade: -363 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +246.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -5 848.28 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
