Ahmad Mutohar

JavaneseFx

Ahmad Mutohar
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 139%
ICMarketsSC-Live26
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
124 (78.98%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (21.02%)
En iyi işlem:
15.36 USD
En kötü işlem:
-5.39 USD
Brüt kâr:
478.08 USD (58 851 pips)
Brüt zarar:
-68.15 USD (8 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (144.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
144.60 USD (26)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
98.91%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
33.06
Alış işlemleri:
95 (60.51%)
Satış işlemleri:
62 (39.49%)
Kâr faktörü:
7.02
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
3.86 USD
Ortalama zarar:
-2.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.40 USD (3)
Aylık büyüme:
43.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.90 USD
Maksimum:
12.40 USD (2.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.02% (12.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 55
EURJPY 49
GBPJPY 47
EURUSD 4
XAUUSD 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 115
EURJPY 99
GBPJPY 159
EURUSD 47
XAUUSD -4
USDJPY -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 11K
EURJPY 15K
GBPJPY 22K
EURUSD 3.2K
XAUUSD -361
USDJPY -389
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.36 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +144.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.55 × 22
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1887
ICMarketsSC-Live23
1.05 × 122
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live25
1.21 × 759
ICMarketsSC-Live24
1.23 × 339
Pepperstone-Edge07
1.25 × 4
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Thank you for choosing my signal


minimum 500 USD (higher balance is better)

recommended leverage 1:200 and higher


Recommendation: protect your capital and withdraw your profits regularly 

Carefully consider how much % of your capital you use to copy my signal, especially owners of larger accounts - all decisions are fully under your direction and responsibility is up to you !!!


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JavaneseFx
Ayda 30 USD
139%
0
0
USD
703
USD
13
0%
157
78%
100%
7.01
2.61
USD
3%
1:25
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.