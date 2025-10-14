SegnaliSezioni
Ahmad Mutohar

JavaneseFx

Ahmad Mutohar
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 152%
ICMarketsSC-Live26
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
128 (79.50%)
Loss Trade:
33 (20.50%)
Best Trade:
15.36 USD
Worst Trade:
-5.39 USD
Profitto lordo:
516.26 USD (63 741 pips)
Perdita lorda:
-68.15 USD (8 047 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (144.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.60 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
98.91%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
36.14
Long Trade:
95 (59.01%)
Short Trade:
66 (40.99%)
Fattore di profitto:
7.58
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
4.03 USD
Perdita media:
-2.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.40 USD (3)
Crescita mensile:
51.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.90 USD
Massimale:
12.40 USD (2.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.02% (12.40 USD)
Per equità:
2.66% (19.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 55
GBPJPY 51
EURJPY 49
EURUSD 4
XAUUSD 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 115
GBPJPY 197
EURJPY 99
EURUSD 47
XAUUSD -4
USDJPY -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 11K
GBPJPY 27K
EURJPY 15K
EURUSD 3.2K
XAUUSD -361
USDJPY -389
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.36 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +144.60 USD
Massima perdita consecutiva: -6.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.55 × 22
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1887
ICMarketsSC-Live23
1.05 × 122
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live25
1.21 × 759
ICMarketsSC-Live24
1.23 × 339
Pepperstone-Edge07
1.25 × 4
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
56 più
Thank you for choosing my signal


minimum 500 USD (higher balance is better)

recommended leverage 1:200 and higher


Recommendation: protect your capital and withdraw your profits regularly 

Carefully consider how much % of your capital you use to copy my signal, especially owners of larger accounts - all decisions are fully under your direction and responsibility is up to you !!!


Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.