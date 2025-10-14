- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
128 (79.50%)
Loss Trade:
33 (20.50%)
Best Trade:
15.36 USD
Worst Trade:
-5.39 USD
Profitto lordo:
516.26 USD (63 741 pips)
Perdita lorda:
-68.15 USD (8 047 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (144.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.60 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
98.91%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
36.14
Long Trade:
95 (59.01%)
Short Trade:
66 (40.99%)
Fattore di profitto:
7.58
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
4.03 USD
Perdita media:
-2.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.40 USD (3)
Crescita mensile:
51.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.90 USD
Massimale:
12.40 USD (2.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.02% (12.40 USD)
Per equità:
2.66% (19.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|55
|GBPJPY
|51
|EURJPY
|49
|EURUSD
|4
|XAUUSD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|115
|GBPJPY
|197
|EURJPY
|99
|EURUSD
|47
|XAUUSD
|-4
|USDJPY
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|11K
|GBPJPY
|27K
|EURJPY
|15K
|EURUSD
|3.2K
|XAUUSD
|-361
|USDJPY
|-389
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.36 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +144.60 USD
Massima perdita consecutiva: -6.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.55 × 22
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1887
|
ICMarketsSC-Live23
|1.05 × 122
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarketsSC-Live25
|1.21 × 759
|
ICMarketsSC-Live24
|1.23 × 339
|
Pepperstone-Edge07
|1.25 × 4
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
56 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Thank you for choosing my signal
minimum 500 USD (higher balance is better)
recommended leverage 1:200 and higher
Recommendation: protect your capital and withdraw your profits regularly
Carefully consider how much % of your capital you use to copy my signal, especially owners of larger accounts - all decisions are fully under your direction and responsibility is up to you !!!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
152%
0
0
USD
USD
741
USD
USD
13
0%
161
79%
100%
7.57
2.78
USD
USD
3%
1:25