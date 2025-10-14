SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAU Monster
Matthew M Ferguson

XAU Monster

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Exness-Real24
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
25 (58.13%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (41.86%)
En iyi işlem:
96.62 USD
En kötü işlem:
-13.18 USD
Brüt kâr:
181.38 USD (181 366 pips)
Brüt zarar:
-161.43 USD (161 413 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (24.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.62 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
35.89%
Maks. mevduat yükü:
33.77%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
34 (79.07%)
Satış işlemleri:
9 (20.93%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
7.26 USD
Ortalama zarar:
-8.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-51.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.95 USD (5)
Aylık büyüme:
6.90%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.84 USD
Maksimum:
59.51 USD (22.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.20% (55.62 USD)
Varlığa göre:
10.66% (37.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.62 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +24.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Let a disciplined, rule-based system do the hard work for you. 
İnceleme yok
2025.10.15 06:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.10.14 12:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 01:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 01:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
