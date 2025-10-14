- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
25 (58.13%)
Loss Trade:
18 (41.86%)
Best Trade:
96.62 USD
Worst Trade:
-13.18 USD
Profitto lordo:
181.38 USD (181 366 pips)
Perdita lorda:
-161.43 USD (161 413 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (24.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.62 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
35.89%
Massimo carico di deposito:
33.77%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
34 (79.07%)
Short Trade:
9 (20.93%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
7.26 USD
Perdita media:
-8.97 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-51.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.95 USD (5)
Crescita mensile:
6.90%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.84 USD
Massimale:
59.51 USD (22.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.20% (55.62 USD)
Per equità:
10.66% (37.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|20K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.62 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +24.01 USD
Massima perdita consecutiva: -51.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
