Paulo Roberto Da Costa

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 12%
XMGlobal-Real 43
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
14 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (30.00%)
En iyi işlem:
5.38 USD
En kötü işlem:
-5.35 USD
Brüt kâr:
40.08 USD (2 501 pips)
Brüt zarar:
-28.28 USD (2 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (11.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.99 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
6.14%
Maks. mevduat yükü:
32.63%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
20 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
2.86 USD
Ortalama zarar:
-4.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.35 USD (1)
Aylık büyüme:
11.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.89 USD
Maksimum:
5.35 USD (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.87% (5.35 USD)
Varlığa göre:
15.07% (16.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -325
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.38 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Compre o robô através do site https://oltectrading.com

OLTEC Trading | As melhores automações para o mercado financeiro

O Apache MA131 Expert Advisor 1.0 é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale.

Ele combina múltiplas médias móveis em diferentes timeframes para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros definidos.

Principais Funcionalidades:

  1. Médias Móveis e Estratégias de Rompimento:

    • Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar tendências.
    • Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos).

  2. Gestão de Risco com Martingale:

    • Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições.
    • Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial.

  3. Fechamento por Lucro Acumulado:

    • Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado.

  4. Configurações Flexíveis:

    • Parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, e número máximo de Martingales.

  5. Informações no Gráfico:

    • Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MA131 Moving Average Expert Advisor 1.0 foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average 1.0 deve ser acompanhado de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco deve ser prioridade para evitar perdas significativas.


