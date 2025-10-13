SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Apache MA131
Paulo Roberto Da Costa

Apache MA131

Paulo Roberto Da Costa
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2025 12%
XMGlobal-Real 43
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
14 (70.00%)
Loss Trade:
6 (30.00%)
Best Trade:
5.38 USD
Worst Trade:
-5.35 USD
Profitto lordo:
40.08 USD (2 501 pips)
Perdita lorda:
-28.28 USD (2 826 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (11.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.99 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
6.14%
Massimo carico di deposito:
32.63%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
20 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.86 USD
Perdita media:
-4.71 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.35 USD (1)
Crescita mensile:
11.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.89 USD
Massimale:
5.35 USD (4.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.87% (5.35 USD)
Per equità:
15.07% (16.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -325
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.38 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.99 USD
Massima perdita consecutiva: -5.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Compre o robô através do site https://oltectrading.com

OLTEC Trading | As melhores automações para o mercado financeiro

O Apache MA131 Expert Advisor 1.0 é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale.

Ele combina múltiplas médias móveis em diferentes timeframes para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros definidos.

Principais Funcionalidades:

  1. Médias Móveis e Estratégias de Rompimento:

    • Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar tendências.
    • Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos).

  2. Gestão de Risco com Martingale:

    • Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições.
    • Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial.

  3. Fechamento por Lucro Acumulado:

    • Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado.

  4. Configurações Flexíveis:

    • Parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, e número máximo de Martingales.

  5. Informações no Gráfico:

    • Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MA131 Moving Average Expert Advisor 1.0 foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average 1.0 deve ser acompanhado de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco deve ser prioridade para evitar perdas significativas.


Non ci sono recensioni
2025.10.13 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 22:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Apache MA131
31USD al mese
12%
0
0
USD
112
USD
1
100%
20
70%
6%
1.41
0.59
USD
15%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.