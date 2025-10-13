SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STATA
Vital Lukyanau

STATA

Vital Lukyanau
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -9%
FTMBrokersLLC-Real
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
657
Kârla kapanan işlemler:
299 (45.50%)
Zararla kapanan işlemler:
358 (54.49%)
En iyi işlem:
69.98 USD
En kötü işlem:
-41.14 USD
Brüt kâr:
1 461.09 USD (100 821 pips)
Brüt zarar:
-1 719.16 USD (90 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (88.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.47 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
98.13%
Maks. mevduat yükü:
85.59%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
371 (56.47%)
Satış işlemleri:
286 (43.53%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.39 USD
Ortalama kâr:
4.89 USD
Ortalama zarar:
-4.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-57.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.41 USD (4)
Aylık büyüme:
191.16%
Yıllık tahmin:
2 319.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
510.15 USD
Maksimum:
528.11 USD (166.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.91% (528.11 USD)
Varlığa göre:
51.19% (50.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 283
XAGUSD 108
#SP500 60
USDJPY 56
#BRENT 38
EURUSD 25
USDCHF 23
USDCAD 18
GBPUSD 14
NZDUSD 9
AUDUSD 8
USDSGD 4
XAUAUD 4
CADCHF 3
EURJPY 3
#WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 116
XAGUSD -156
#SP500 -29
USDJPY -22
#BRENT -102
EURUSD -16
USDCHF -5
USDCAD -10
GBPUSD -19
NZDUSD -12
AUDUSD 2
USDSGD -5
XAUAUD -1
CADCHF -3
EURJPY 4
#WTI -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
XAGUSD -3K
#SP500 -580
USDJPY -224
#BRENT -763
EURUSD -111
USDCHF -45
USDCAD -66
GBPUSD -169
NZDUSD -90
AUDUSD -1
USDSGD -66
XAUAUD -144
CADCHF -24
EURJPY 52
#WTI -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.98 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +88.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMBrokersLLC-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.18 × 50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 05:25
Share of trading days is too low
2025.11.14 04:25
Share of trading days is too low
2025.10.16 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 06:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 05:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 14.84% of days out of the 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 18:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 18:51
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
STATA
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
122
USD
53
0%
657
45%
98%
0.84
-0.39
USD
100%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.