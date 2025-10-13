SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STATA
Vital Lukyanau

STATA

Vital Lukyanau
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -40%
FTMBrokersLLC-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
662
Profit Trade:
300 (45.31%)
Loss Trade:
362 (54.68%)
Best Trade:
69.98 USD
Worst Trade:
-41.14 USD
Profitto lordo:
1 472.63 USD (101 974 pips)
Perdita lorda:
-1 772.24 USD (95 877 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (88.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.47 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
98.13%
Massimo carico di deposito:
94.78%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
372 (56.19%)
Short Trade:
290 (43.81%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.45 USD
Profitto medio:
4.91 USD
Perdita media:
-4.90 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-57.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.41 USD (4)
Crescita mensile:
92.18%
Previsione annuale:
1 118.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
510.15 USD
Massimale:
528.11 USD (166.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.91% (528.11 USD)
Per equità:
51.19% (50.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 287
XAGUSD 108
#SP500 60
USDJPY 56
#BRENT 38
EURUSD 25
USDCHF 23
USDCAD 18
GBPUSD 14
NZDUSD 10
AUDUSD 8
USDSGD 4
XAUAUD 4
CADCHF 3
EURJPY 3
#WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 75
XAGUSD -156
#SP500 -29
USDJPY -22
#BRENT -102
EURUSD -16
USDCHF -5
USDCAD -10
GBPUSD -19
NZDUSD -13
AUDUSD 2
USDSGD -5
XAUAUD -1
CADCHF -3
EURJPY 4
#WTI -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
XAGUSD -3K
#SP500 -580
USDJPY -224
#BRENT -763
EURUSD -111
USDCHF -45
USDCAD -66
GBPUSD -169
NZDUSD -93
AUDUSD -1
USDSGD -66
XAUAUD -144
CADCHF -24
EURJPY 52
#WTI -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.98 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +88.47 USD
Massima perdita consecutiva: -57.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMBrokersLLC-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.18 × 50
Non ci sono recensioni
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 05:25
Share of trading days is too low
2025.11.14 04:25
Share of trading days is too low
2025.10.16 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 06:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 05:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 14.84% of days out of the 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 18:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 18:51
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
STATA
30USD al mese
-40%
0
0
USD
81
USD
53
0%
662
45%
98%
0.83
-0.45
USD
100%
1:100
