- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
662
Profit Trade:
300 (45.31%)
Loss Trade:
362 (54.68%)
Best Trade:
69.98 USD
Worst Trade:
-41.14 USD
Profitto lordo:
1 472.63 USD (101 974 pips)
Perdita lorda:
-1 772.24 USD (95 877 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (88.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.47 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
98.13%
Massimo carico di deposito:
94.78%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
372 (56.19%)
Short Trade:
290 (43.81%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.45 USD
Profitto medio:
4.91 USD
Perdita media:
-4.90 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-57.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.41 USD (4)
Crescita mensile:
92.18%
Previsione annuale:
1 118.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
510.15 USD
Massimale:
528.11 USD (166.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.91% (528.11 USD)
Per equità:
51.19% (50.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|XAGUSD
|108
|#SP500
|60
|USDJPY
|56
|#BRENT
|38
|EURUSD
|25
|USDCHF
|23
|USDCAD
|18
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|10
|AUDUSD
|8
|USDSGD
|4
|XAUAUD
|4
|CADCHF
|3
|EURJPY
|3
|#WTI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|75
|XAGUSD
|-156
|#SP500
|-29
|USDJPY
|-22
|#BRENT
|-102
|EURUSD
|-16
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-10
|GBPUSD
|-19
|NZDUSD
|-13
|AUDUSD
|2
|USDSGD
|-5
|XAUAUD
|-1
|CADCHF
|-3
|EURJPY
|4
|#WTI
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|-3K
|#SP500
|-580
|USDJPY
|-224
|#BRENT
|-763
|EURUSD
|-111
|USDCHF
|-45
|USDCAD
|-66
|GBPUSD
|-169
|NZDUSD
|-93
|AUDUSD
|-1
|USDSGD
|-66
|XAUAUD
|-144
|CADCHF
|-24
|EURJPY
|52
|#WTI
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.98 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +88.47 USD
Massima perdita consecutiva: -57.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMBrokersLLC-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.18 × 50
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
81
USD
USD
53
0%
662
45%
98%
0.83
-0.45
USD
USD
100%
1:100