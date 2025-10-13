SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / STATA
Vital Lukyanau

STATA

Vital Lukyanau
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
FTMBrokersLLC-Real
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
656
Bénéfice trades:
299 (45.57%)
Perte trades:
357 (54.42%)
Meilleure transaction:
69.98 USD
Pire transaction:
-41.14 USD
Bénéfice brut:
1 461.09 USD (100 821 pips)
Perte brute:
-1 685.08 USD (88 943 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (88.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.47 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
98.13%
Charge de dépôt maximale:
85.59%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
371 (56.55%)
Courts trades:
285 (43.45%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.34 USD
Bénéfice moyen:
4.89 USD
Perte moyenne:
-4.72 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-57.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-101.41 USD (4)
Croissance mensuelle:
272.37%
Prévision annuelle:
3 304.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
510.15 USD
Maximal:
528.11 USD (166.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.91% (528.11 USD)
Par fonds propres:
51.19% (50.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 282
XAGUSD 108
#SP500 60
USDJPY 56
#BRENT 38
EURUSD 25
USDCHF 23
USDCAD 18
GBPUSD 14
NZDUSD 9
AUDUSD 8
USDSGD 4
XAUAUD 4
CADCHF 3
EURJPY 3
#WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 150
XAGUSD -156
#SP500 -29
USDJPY -22
#BRENT -102
EURUSD -16
USDCHF -5
USDCAD -10
GBPUSD -19
NZDUSD -12
AUDUSD 2
USDSGD -5
XAUAUD -1
CADCHF -3
EURJPY 4
#WTI -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
XAGUSD -3K
#SP500 -580
USDJPY -224
#BRENT -763
EURUSD -111
USDCHF -45
USDCAD -66
GBPUSD -169
NZDUSD -90
AUDUSD -1
USDSGD -66
XAUAUD -144
CADCHF -24
EURJPY 52
#WTI -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.98 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +88.47 USD
Perte consécutive maximale: -57.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMBrokersLLC-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.18 × 50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 05:25
Share of trading days is too low
2025.11.14 04:25
Share of trading days is too low
2025.10.16 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 06:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 05:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 14.84% of days out of the 337 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 18:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 18:51
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
STATA
30 USD par mois
16%
0
0
USD
156
USD
53
0%
656
45%
98%
0.86
-0.34
USD
100%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.