- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16 153
Kârla kapanan işlemler:
10 569 (65.43%)
Zararla kapanan işlemler:
5 584 (34.57%)
En iyi işlem:
380.76 USD
En kötü işlem:
-485.12 USD
Brüt kâr:
57 574.40 USD (1 406 819 pips)
Brüt zarar:
-55 111.00 USD (1 088 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (216.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 324.37 USD (17)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.76%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
7 813 (48.37%)
Satış işlemleri:
8 340 (51.63%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
5.45 USD
Ortalama zarar:
-9.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
104 (-13.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 247.78 USD (15)
Aylık büyüme:
3.01%
Yıllık tahmin:
36.52%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 064.29 USD
Maksimum:
5 202.85 USD (100.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.12% (3 960.21 USD)
Varlığa göre:
10.92% (1 203.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3387
|USDJPY
|1930
|GBPUSD
|1612
|AUDCAD
|1309
|NZDCAD
|898
|USDCAD
|850
|EURAUD
|840
|AUDNZD
|683
|EURGBP
|647
|GBPCAD
|605
|GBPAUD
|501
|EURCAD
|474
|EURSGD
|365
|EURCHF
|348
|EURNZD
|263
|USDCHF
|248
|AUDUSD
|199
|GBPCHF
|189
|NZDCHF
|133
|AUDCHF
|119
|GBPNZD
|101
|CADCHF
|97
|NZDUSD
|87
|XAUUSD
|78
|CHFJPY
|58
|AUDJPY
|42
|USDSGD
|39
|GBPJPY
|27
|EURJPY
|10
|XAUAUD
|6
|XAUEUR
|5
|CADJPY
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-459
|USDJPY
|462
|GBPUSD
|912
|AUDCAD
|-538
|NZDCAD
|1.4K
|USDCAD
|792
|EURAUD
|956
|AUDNZD
|423
|EURGBP
|-261
|GBPCAD
|355
|GBPAUD
|29
|EURCAD
|114
|EURSGD
|-88
|EURCHF
|-17
|EURNZD
|23
|USDCHF
|-236
|AUDUSD
|193
|GBPCHF
|-6
|NZDCHF
|82
|AUDCHF
|35
|GBPNZD
|-624
|CADCHF
|-61
|NZDUSD
|-336
|XAUUSD
|-283
|CHFJPY
|-181
|AUDJPY
|-253
|USDSGD
|51
|GBPJPY
|44
|EURJPY
|-3
|XAUAUD
|7
|XAUEUR
|-12
|CADJPY
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|23K
|GBPUSD
|41K
|AUDCAD
|68K
|NZDCAD
|53K
|USDCAD
|13K
|EURAUD
|24K
|AUDNZD
|36K
|EURGBP
|10K
|GBPCAD
|30K
|GBPAUD
|11K
|EURCAD
|1.7K
|EURSGD
|11K
|EURCHF
|-3.3K
|EURNZD
|2K
|USDCHF
|-223
|AUDUSD
|4.8K
|GBPCHF
|6.7K
|NZDCHF
|7.3K
|AUDCHF
|5.2K
|GBPNZD
|-21K
|CADCHF
|1.5K
|NZDUSD
|-6.8K
|XAUUSD
|-3.1K
|CHFJPY
|-933
|AUDJPY
|-3.5K
|USDSGD
|668
|GBPJPY
|1.6K
|EURJPY
|216
|XAUAUD
|1.1K
|XAUEUR
|-477
|CADJPY
|-242
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +380.76 USD
En kötü işlem: -485 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +216.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 139
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 567
|
ICMarketsSC-Live15
|0.88 × 203
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
FPMarkets-Live2
|1.45 × 11
|
AltairInc-Live
|1.60 × 10
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 60
|
PurpleTradingSC-02Demo
|1.94 × 18
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 9
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.00 × 5
|
Valutrades-Real-HK
|2.04 × 102
|
ForexChief-DirectFX
|2.18 × 11
|
SwitchMarkets-Real
|2.29 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|3.14 × 43
|
Exness-Real
|3.32 × 68
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.21 × 34
|
ICMarketsSC-Live09
|4.33 × 9
|
Tradeview-Live
|4.88 × 40
|
FXPIG-LIVE
|5.44 × 59
|
ICMarketsSC-Live04
|5.49 × 506
|
Coinexx-Demo
|5.55 × 11
|
IronFXBM-Real9
|6.25 × 24
