Sinyaller / MetaTrader 4 / Amgad 2
Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad 2

Amgad Ahmed Ali Megahed
0 inceleme
Güvenilirlik
196 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2022 20%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16 153
Kârla kapanan işlemler:
10 569 (65.43%)
Zararla kapanan işlemler:
5 584 (34.57%)
En iyi işlem:
380.76 USD
En kötü işlem:
-485.12 USD
Brüt kâr:
57 574.40 USD (1 406 819 pips)
Brüt zarar:
-55 111.00 USD (1 088 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (216.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 324.37 USD (17)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.76%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
7 813 (48.37%)
Satış işlemleri:
8 340 (51.63%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
5.45 USD
Ortalama zarar:
-9.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
104 (-13.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 247.78 USD (15)
Aylık büyüme:
3.01%
Yıllık tahmin:
36.52%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 064.29 USD
Maksimum:
5 202.85 USD (100.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.12% (3 960.21 USD)
Varlığa göre:
10.92% (1 203.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3387
USDJPY 1930
GBPUSD 1612
AUDCAD 1309
NZDCAD 898
USDCAD 850
EURAUD 840
AUDNZD 683
EURGBP 647
GBPCAD 605
GBPAUD 501
EURCAD 474
EURSGD 365
EURCHF 348
EURNZD 263
USDCHF 248
AUDUSD 199
GBPCHF 189
NZDCHF 133
AUDCHF 119
GBPNZD 101
CADCHF 97
NZDUSD 87
XAUUSD 78
CHFJPY 58
AUDJPY 42
USDSGD 39
GBPJPY 27
EURJPY 10
XAUAUD 6
XAUEUR 5
CADJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -459
USDJPY 462
GBPUSD 912
AUDCAD -538
NZDCAD 1.4K
USDCAD 792
EURAUD 956
AUDNZD 423
EURGBP -261
GBPCAD 355
GBPAUD 29
EURCAD 114
EURSGD -88
EURCHF -17
EURNZD 23
USDCHF -236
AUDUSD 193
GBPCHF -6
NZDCHF 82
AUDCHF 35
GBPNZD -624
CADCHF -61
NZDUSD -336
XAUUSD -283
CHFJPY -181
AUDJPY -253
USDSGD 51
GBPJPY 44
EURJPY -3
XAUAUD 7
XAUEUR -12
CADJPY -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 12K
USDJPY 23K
GBPUSD 41K
AUDCAD 68K
NZDCAD 53K
USDCAD 13K
EURAUD 24K
AUDNZD 36K
EURGBP 10K
GBPCAD 30K
GBPAUD 11K
EURCAD 1.7K
EURSGD 11K
EURCHF -3.3K
EURNZD 2K
USDCHF -223
AUDUSD 4.8K
GBPCHF 6.7K
NZDCHF 7.3K
AUDCHF 5.2K
GBPNZD -21K
CADCHF 1.5K
NZDUSD -6.8K
XAUUSD -3.1K
CHFJPY -933
AUDJPY -3.5K
USDSGD 668
GBPJPY 1.6K
EURJPY 216
XAUAUD 1.1K
XAUEUR -477
CADJPY -242
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +380.76 USD
En kötü işlem: -485 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +216.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
AlgoGlobal-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.25 × 139
FusionMarkets-Live
0.70 × 567
ICMarketsSC-Live15
0.88 × 203
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
FPMarkets-Live2
1.45 × 11
AltairInc-Live
1.60 × 10
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 60
PurpleTradingSC-02Demo
1.94 × 18
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 9
TMGM.TradeMax-Demo
2.00 × 5
Valutrades-Real-HK
2.04 × 102
ForexChief-DirectFX
2.18 × 11
SwitchMarkets-Real
2.29 × 7
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
3.14 × 43
Exness-Real
3.32 × 68
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.21 × 34
ICMarketsSC-Live09
4.33 × 9
Tradeview-Live
4.88 × 40
FXPIG-LIVE
5.44 × 59
ICMarketsSC-Live04
5.49 × 506
Coinexx-Demo
5.55 × 11
IronFXBM-Real9
6.25 × 24
14 daha fazla...
Amgad 2
İnceleme yok
2025.10.13 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1370 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 15:42
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Amgad 2
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
11K
USD
196
97%
16 153
65%
100%
1.04
0.15
USD
70%
1:500
