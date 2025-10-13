SegnaliSezioni
Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad 2

Amgad Ahmed Ali Megahed
0 recensioni
Affidabilità
196 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 20%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16 153
Profit Trade:
10 569 (65.43%)
Loss Trade:
5 584 (34.57%)
Best Trade:
380.76 USD
Worst Trade:
-485.12 USD
Profitto lordo:
57 574.40 USD (1 406 819 pips)
Perdita lorda:
-55 111.00 USD (1 088 159 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (216.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 324.37 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.76%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
7 813 (48.37%)
Short Trade:
8 340 (51.63%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
5.45 USD
Perdita media:
-9.87 USD
Massime perdite consecutive:
104 (-13.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 247.78 USD (15)
Crescita mensile:
3.01%
Previsione annuale:
36.52%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 064.29 USD
Massimale:
5 202.85 USD (100.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.12% (3 960.21 USD)
Per equità:
10.92% (1 203.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3387
USDJPY 1930
GBPUSD 1612
AUDCAD 1309
NZDCAD 898
USDCAD 850
EURAUD 840
AUDNZD 683
EURGBP 647
GBPCAD 605
GBPAUD 501
EURCAD 474
EURSGD 365
EURCHF 348
EURNZD 263
USDCHF 248
AUDUSD 199
GBPCHF 189
NZDCHF 133
AUDCHF 119
GBPNZD 101
CADCHF 97
NZDUSD 87
XAUUSD 78
CHFJPY 58
AUDJPY 42
USDSGD 39
GBPJPY 27
EURJPY 10
XAUAUD 6
XAUEUR 5
CADJPY 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -459
USDJPY 462
GBPUSD 912
AUDCAD -538
NZDCAD 1.4K
USDCAD 792
EURAUD 956
AUDNZD 423
EURGBP -261
GBPCAD 355
GBPAUD 29
EURCAD 114
EURSGD -88
EURCHF -17
EURNZD 23
USDCHF -236
AUDUSD 193
GBPCHF -6
NZDCHF 82
AUDCHF 35
GBPNZD -624
CADCHF -61
NZDUSD -336
XAUUSD -283
CHFJPY -181
AUDJPY -253
USDSGD 51
GBPJPY 44
EURJPY -3
XAUAUD 7
XAUEUR -12
CADJPY -7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 12K
USDJPY 23K
GBPUSD 41K
AUDCAD 68K
NZDCAD 53K
USDCAD 13K
EURAUD 24K
AUDNZD 36K
EURGBP 10K
GBPCAD 30K
GBPAUD 11K
EURCAD 1.7K
EURSGD 11K
EURCHF -3.3K
EURNZD 2K
USDCHF -223
AUDUSD 4.8K
GBPCHF 6.7K
NZDCHF 7.3K
AUDCHF 5.2K
GBPNZD -21K
CADCHF 1.5K
NZDUSD -6.8K
XAUUSD -3.1K
CHFJPY -933
AUDJPY -3.5K
USDSGD 668
GBPJPY 1.6K
EURJPY 216
XAUAUD 1.1K
XAUEUR -477
CADJPY -242
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +380.76 USD
Worst Trade: -485 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +216.26 USD
Massima perdita consecutiva: -13.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
AlgoGlobal-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.25 × 139
FusionMarkets-Live
0.70 × 567
ICMarketsSC-Live15
0.88 × 203
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
FPMarkets-Live2
1.45 × 11
AltairInc-Live
1.60 × 10
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 60
PurpleTradingSC-02Demo
1.94 × 18
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 9
TMGM.TradeMax-Demo
2.00 × 5
Valutrades-Real-HK
2.04 × 102
ForexChief-DirectFX
2.18 × 11
SwitchMarkets-Real
2.29 × 7
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
3.14 × 43
Exness-Real
3.32 × 68
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.21 × 34
ICMarketsSC-Live09
4.33 × 9
Tradeview-Live
4.88 × 40
FXPIG-LIVE
5.44 × 59
ICMarketsSC-Live04
5.49 × 506
Coinexx-Demo
5.55 × 11
IronFXBM-Real9
6.25 × 24
14 più
Amgad 2
Non ci sono recensioni
2025.10.13 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1370 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 15:42
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Amgad 2
30USD al mese
20%
0
0
USD
11K
USD
196
97%
16 153
65%
100%
1.04
0.15
USD
70%
1:500
