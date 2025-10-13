Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20 0.00 × 3 AlgoGlobal-Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live06 0.25 × 139 FusionMarkets-Live 0.70 × 567 ICMarketsSC-Live15 0.88 × 203 ICMarkets-Live05 1.10 × 10 FPMarkets-Live2 1.45 × 11 AltairInc-Live 1.60 × 10 FusionMarkets-Live 2 1.88 × 60 PurpleTradingSC-02Demo 1.94 × 18 ICMarketsSC-Live10 2.00 × 9 TMGM.TradeMax-Demo 2.00 × 5 Valutrades-Real-HK 2.04 × 102 ForexChief-DirectFX 2.18 × 11 SwitchMarkets-Real 2.29 × 7 TradingProInternational-Live 2 3.00 × 3 ICMarketsSC-Live31 3.14 × 43 Exness-Real 3.32 × 68 BroctagonPrimeMarkets-Live 4.21 × 34 ICMarketsSC-Live09 4.33 × 9 Tradeview-Live 4.88 × 40 FXPIG-LIVE 5.44 × 59 ICMarketsSC-Live04 5.49 × 506 Coinexx-Demo 5.55 × 11 IronFXBM-Real9 6.25 × 24 14 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou