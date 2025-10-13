SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Amgad 2
Amgad Ahmed Ali Megahed

Amgad 2

Amgad Ahmed Ali Megahed
0 avis
Fiabilité
196 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 20%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16 153
Bénéfice trades:
10 569 (65.43%)
Perte trades:
5 584 (34.57%)
Meilleure transaction:
380.76 USD
Pire transaction:
-485.12 USD
Bénéfice brut:
57 574.40 USD (1 406 819 pips)
Perte brute:
-55 111.00 USD (1 088 159 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (216.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 324.37 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.76%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
7 813 (48.37%)
Courts trades:
8 340 (51.63%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
5.45 USD
Perte moyenne:
-9.87 USD
Pertes consécutives maximales:
104 (-13.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 247.78 USD (15)
Croissance mensuelle:
3.01%
Prévision annuelle:
36.52%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 064.29 USD
Maximal:
5 202.85 USD (100.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.12% (3 960.21 USD)
Par fonds propres:
10.92% (1 203.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3387
USDJPY 1930
GBPUSD 1612
AUDCAD 1309
NZDCAD 898
USDCAD 850
EURAUD 840
AUDNZD 683
EURGBP 647
GBPCAD 605
GBPAUD 501
EURCAD 474
EURSGD 365
EURCHF 348
EURNZD 263
USDCHF 248
AUDUSD 199
GBPCHF 189
NZDCHF 133
AUDCHF 119
GBPNZD 101
CADCHF 97
NZDUSD 87
XAUUSD 78
CHFJPY 58
AUDJPY 42
USDSGD 39
GBPJPY 27
EURJPY 10
XAUAUD 6
XAUEUR 5
CADJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -459
USDJPY 462
GBPUSD 912
AUDCAD -538
NZDCAD 1.4K
USDCAD 792
EURAUD 956
AUDNZD 423
EURGBP -261
GBPCAD 355
GBPAUD 29
EURCAD 114
EURSGD -88
EURCHF -17
EURNZD 23
USDCHF -236
AUDUSD 193
GBPCHF -6
NZDCHF 82
AUDCHF 35
GBPNZD -624
CADCHF -61
NZDUSD -336
XAUUSD -283
CHFJPY -181
AUDJPY -253
USDSGD 51
GBPJPY 44
EURJPY -3
XAUAUD 7
XAUEUR -12
CADJPY -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 12K
USDJPY 23K
GBPUSD 41K
AUDCAD 68K
NZDCAD 53K
USDCAD 13K
EURAUD 24K
AUDNZD 36K
EURGBP 10K
GBPCAD 30K
GBPAUD 11K
EURCAD 1.7K
EURSGD 11K
EURCHF -3.3K
EURNZD 2K
USDCHF -223
AUDUSD 4.8K
GBPCHF 6.7K
NZDCHF 7.3K
AUDCHF 5.2K
GBPNZD -21K
CADCHF 1.5K
NZDUSD -6.8K
XAUUSD -3.1K
CHFJPY -933
AUDJPY -3.5K
USDSGD 668
GBPJPY 1.6K
EURJPY 216
XAUAUD 1.1K
XAUEUR -477
CADJPY -242
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +380.76 USD
Pire transaction: -485 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +216.26 USD
Perte consécutive maximale: -13.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
AlgoGlobal-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.25 × 139
FusionMarkets-Live
0.70 × 567
ICMarketsSC-Live15
0.88 × 203
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
FPMarkets-Live2
1.45 × 11
AltairInc-Live
1.60 × 10
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 60
PurpleTradingSC-02Demo
1.94 × 18
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 9
TMGM.TradeMax-Demo
2.00 × 5
Valutrades-Real-HK
2.04 × 102
ForexChief-DirectFX
2.18 × 11
SwitchMarkets-Real
2.29 × 7
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
3.14 × 43
Exness-Real
3.32 × 68
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.21 × 34
ICMarketsSC-Live09
4.33 × 9
Tradeview-Live
4.88 × 40
FXPIG-LIVE
5.44 × 59
ICMarketsSC-Live04
5.49 × 506
Coinexx-Demo
5.55 × 11
IronFXBM-Real9
6.25 × 24
14 plus...
Amgad 2
Aucun avis
2025.10.13 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1370 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 15:42
A large drawdown may occur on the account again
