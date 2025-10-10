SinyallerBölümler
Dam Duc Doanh

Mr Pips

Dam Duc Doanh
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 818
Kârla kapanan işlemler:
4 926 (63.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 892 (36.99%)
En iyi işlem:
2 412.40 USD
En kötü işlem:
-499.38 USD
Brüt kâr:
67 962.32 USD (2 217 302 pips)
Brüt zarar:
-50 314.54 USD (2 571 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (3 873.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 767.71 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
88.74%
Maks. mevduat yükü:
17.16%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1900
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
3.56
Alış işlemleri:
3 597 (46.01%)
Satış işlemleri:
4 221 (53.99%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
2.26 USD
Ortalama kâr:
13.80 USD
Ortalama zarar:
-17.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-4 958.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 958.76 USD (23)
Aylık büyüme:
50.40%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 958.76 USD (8.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.68% (4 481.43 USD)
Varlığa göre:
33.09% (18 505.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDf 7816
XAGUSDf 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDf 18K
XAGUSDf 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDf -354K
XAGUSDf 36
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 412.40 USD
En kötü işlem: -499 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +3 873.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 958.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Pip win
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.