SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mr Pips
Dam Duc Doanh

Mr Pips

Dam Duc Doanh
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 800
Bénéfice trades:
4 915 (63.01%)
Perte trades:
2 885 (36.99%)
Meilleure transaction:
2 412.40 USD
Pire transaction:
-499.38 USD
Bénéfice brut:
67 918.91 USD (2 213 449 pips)
Perte brute:
-50 297.39 USD (2 569 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (3 873.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 767.71 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
88.74%
Charge de dépôt maximale:
17.16%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
1899
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
3.55
Longs trades:
3 589 (46.01%)
Courts trades:
4 211 (53.99%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
2.26 USD
Bénéfice moyen:
13.82 USD
Perte moyenne:
-17.43 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-4 958.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 958.76 USD (23)
Croissance mensuelle:
50.33%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 958.76 USD (8.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.68% (4 481.43 USD)
Par fonds propres:
33.09% (18 505.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDf 7798
XAGUSDf 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDf 18K
XAGUSDf 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDf -356K
XAGUSDf 36
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 412.40 USD
Pire transaction: -499 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +3 873.20 USD
Perte consécutive maximale: -4 958.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Pip win
Aucun avis
2025.10.30 01:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 14:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 00:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 23:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 22:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 22:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 21:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 20:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 19:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 19:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 18:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 18:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mr Pips
30 USD par mois
50%
0
0
USD
53K
USD
4
99%
7 800
63%
89%
1.35
2.26
USD
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.