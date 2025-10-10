SegnaliSezioni
Dam Duc Doanh

Mr Pips

Dam Duc Doanh
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 75%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13 978
Profit Trade:
8 880 (63.52%)
Loss Trade:
5 098 (36.47%)
Best Trade:
6 896.56 USD
Worst Trade:
-1 635.20 USD
Profitto lordo:
108 660.73 USD (3 402 205 pips)
Perdita lorda:
-82 456.23 USD (3 876 690 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (3 873.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 994.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
91.04%
Massimo carico di deposito:
42.56%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2898
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
6 677 (47.77%)
Short Trade:
7 301 (52.23%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
12.24 USD
Perdita media:
-16.17 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-13 873.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 873.92 USD (24)
Crescita mensile:
48.56%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13 873.92 USD (18.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.61% (13 873.92 USD)
Per equità:
44.85% (27 585.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDf 13976
XAGUSDf 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDf 26K
XAGUSDf 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDf -475K
XAGUSDf 36
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 896.56 USD
Worst Trade: -1 635 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +3 873.20 USD
Massima perdita consecutiva: -13 873.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Pip win
Non ci sono recensioni
2025.11.14 22:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 21:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 20:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 19:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 18:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 17:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 05:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 04:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 02:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 01:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 00:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 01:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 14:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 00:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 23:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
