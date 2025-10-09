SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DRIC
Cheung Chun Lung

DRIC

Cheung Chun Lung
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 533%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
754
Kârla kapanan işlemler:
532 (70.55%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (29.44%)
En iyi işlem:
554.47 USD
En kötü işlem:
-194.36 USD
Brüt kâr:
21 224.92 USD (152 317 pips)
Brüt zarar:
-7 156.76 USD (85 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (2 767.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 767.70 USD (16)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.23%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.90
Alış işlemleri:
308 (40.85%)
Satış işlemleri:
446 (59.15%)
Kâr faktörü:
2.97
Beklenen getiri:
18.66 USD
Ortalama kâr:
39.90 USD
Ortalama zarar:
-32.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-944.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-944.26 USD (15)
Aylık büyüme:
7.07%
Yıllık tahmin:
85.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.36 USD
Maksimum:
944.26 USD (6.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.12% (49.53 USD)
Varlığa göre:
22.84% (3 093.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 240
USDCAD 168
GBPUSD 88
EURUSD 71
EURGBP 53
XAUUSD 37
AUDUSD 25
AUDCAD 24
NZDCAD 23
NZDUSD 22
AUDNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 6.5K
USDCAD 2.4K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 368
EURGBP 1.6K
XAUUSD 342
AUDUSD 253
AUDCAD 297
NZDCAD 560
NZDUSD 295
AUDNZD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 21K
USDCAD 15K
GBPUSD 8.8K
EURUSD 3.2K
EURGBP 7K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD 1.6K
AUDCAD 2.9K
NZDCAD 4.6K
NZDUSD 2K
AUDNZD 473
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +554.47 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 767.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -944.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.25 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.39 × 157
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.52 × 163
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.78 × 153
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 701
ICMarketsSC-Live22
0.80 × 917
ICMarketsSC-Live07
0.82 × 131
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.03 × 40
ICMarketsSC-Live14
1.03 × 1503
Pepperstone-Edge07
1.18 × 17
ICMarketsSC-Live16
1.25 × 1790
ICMarkets-Live24
1.27 × 96
88 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.17 22:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.