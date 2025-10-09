- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
754
Kârla kapanan işlemler:
532 (70.55%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (29.44%)
En iyi işlem:
554.47 USD
En kötü işlem:
-194.36 USD
Brüt kâr:
21 224.92 USD (152 317 pips)
Brüt zarar:
-7 156.76 USD (85 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (2 767.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 767.70 USD (16)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.23%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.90
Alış işlemleri:
308 (40.85%)
Satış işlemleri:
446 (59.15%)
Kâr faktörü:
2.97
Beklenen getiri:
18.66 USD
Ortalama kâr:
39.90 USD
Ortalama zarar:
-32.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-944.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-944.26 USD (15)
Aylık büyüme:
7.07%
Yıllık tahmin:
85.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.36 USD
Maksimum:
944.26 USD (6.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.12% (49.53 USD)
Varlığa göre:
22.84% (3 093.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|240
|USDCAD
|168
|GBPUSD
|88
|EURUSD
|71
|EURGBP
|53
|XAUUSD
|37
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|23
|NZDUSD
|22
|AUDNZD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|6.5K
|USDCAD
|2.4K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|368
|EURGBP
|1.6K
|XAUUSD
|342
|AUDUSD
|253
|AUDCAD
|297
|NZDCAD
|560
|NZDUSD
|295
|AUDNZD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|21K
|USDCAD
|15K
|GBPUSD
|8.8K
|EURUSD
|3.2K
|EURGBP
|7K
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|1.6K
|AUDCAD
|2.9K
|NZDCAD
|4.6K
|NZDUSD
|2K
|AUDNZD
|473
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live22
|0.39 × 157
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.52 × 163
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.78 × 153
|
ICMarketsSC-Live32
|0.79 × 701
|
ICMarketsSC-Live22
|0.80 × 917
|
ICMarketsSC-Live07
|0.82 × 131
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.03 × 40
|
ICMarketsSC-Live14
|1.03 × 1503
|
Pepperstone-Edge07
|1.18 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|1.25 × 1790
|
ICMarkets-Live24
|1.27 × 96
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
533%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
37
100%
754
70%
100%
2.96
18.66
USD
USD
23%
1:500