- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
754
Profit Trade:
532 (70.55%)
Loss Trade:
222 (29.44%)
Best Trade:
554.47 USD
Worst Trade:
-194.36 USD
Profitto lordo:
21 224.92 USD (152 317 pips)
Perdita lorda:
-7 156.76 USD (85 396 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2 767.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 767.70 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.23%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.90
Long Trade:
308 (40.85%)
Short Trade:
446 (59.15%)
Fattore di profitto:
2.97
Profitto previsto:
18.66 USD
Profitto medio:
39.90 USD
Perdita media:
-32.24 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-944.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-944.26 USD (15)
Crescita mensile:
7.07%
Previsione annuale:
85.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.36 USD
Massimale:
944.26 USD (6.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.12% (49.53 USD)
Per equità:
22.84% (3 093.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|240
|USDCAD
|168
|GBPUSD
|88
|EURUSD
|71
|EURGBP
|53
|XAUUSD
|37
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|23
|NZDUSD
|22
|AUDNZD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|6.5K
|USDCAD
|2.4K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|368
|EURGBP
|1.6K
|XAUUSD
|342
|AUDUSD
|253
|AUDCAD
|297
|NZDCAD
|560
|NZDUSD
|295
|AUDNZD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|21K
|USDCAD
|15K
|GBPUSD
|8.8K
|EURUSD
|3.2K
|EURGBP
|7K
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|1.6K
|AUDCAD
|2.9K
|NZDCAD
|4.6K
|NZDUSD
|2K
|AUDNZD
|473
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +554.47 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 767.70 USD
Massima perdita consecutiva: -944.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live22
|0.39 × 157
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.52 × 163
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.78 × 153
|
ICMarketsSC-Live32
|0.79 × 701
|
ICMarketsSC-Live22
|0.80 × 917
|
ICMarketsSC-Live07
|0.82 × 131
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.03 × 40
|
ICMarketsSC-Live14
|1.03 × 1503
|
Pepperstone-Edge07
|1.18 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|1.25 × 1790
|
ICMarkets-Live24
|1.27 × 96
88 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
533%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
37
100%
754
70%
100%
2.96
18.66
USD
USD
23%
1:500