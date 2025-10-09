SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DRIC
Cheung Chun Lung

DRIC

Cheung Chun Lung
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 533%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
754
Profit Trade:
532 (70.55%)
Loss Trade:
222 (29.44%)
Best Trade:
554.47 USD
Worst Trade:
-194.36 USD
Profitto lordo:
21 224.92 USD (152 317 pips)
Perdita lorda:
-7 156.76 USD (85 396 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2 767.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 767.70 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.23%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.90
Long Trade:
308 (40.85%)
Short Trade:
446 (59.15%)
Fattore di profitto:
2.97
Profitto previsto:
18.66 USD
Profitto medio:
39.90 USD
Perdita media:
-32.24 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-944.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-944.26 USD (15)
Crescita mensile:
7.07%
Previsione annuale:
85.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.36 USD
Massimale:
944.26 USD (6.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.12% (49.53 USD)
Per equità:
22.84% (3 093.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 240
USDCAD 168
GBPUSD 88
EURUSD 71
EURGBP 53
XAUUSD 37
AUDUSD 25
AUDCAD 24
NZDCAD 23
NZDUSD 22
AUDNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 6.5K
USDCAD 2.4K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 368
EURGBP 1.6K
XAUUSD 342
AUDUSD 253
AUDCAD 297
NZDCAD 560
NZDUSD 295
AUDNZD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 21K
USDCAD 15K
GBPUSD 8.8K
EURUSD 3.2K
EURGBP 7K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD 1.6K
AUDCAD 2.9K
NZDCAD 4.6K
NZDUSD 2K
AUDNZD 473
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +554.47 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 767.70 USD
Massima perdita consecutiva: -944.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.25 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.39 × 157
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.52 × 163
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.78 × 153
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 701
ICMarketsSC-Live22
0.80 × 917
ICMarketsSC-Live07
0.82 × 131
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.03 × 40
ICMarketsSC-Live14
1.03 × 1503
Pepperstone-Edge07
1.18 × 17
ICMarketsSC-Live16
1.25 × 1790
ICMarkets-Live24
1.27 × 96
88 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.17 22:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DRIC
300USD al mese
533%
0
0
USD
14K
USD
37
100%
754
70%
100%
2.96
18.66
USD
23%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.