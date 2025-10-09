Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07 0.00 × 5 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 GoMarkets-Real 1 0.00 × 3 OxSecurities-Live 0.00 × 1 SigmaPrimary-Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.25 × 4 ICMarkets-Live23 0.33 × 18 ICMarkets-Live22 0.39 × 157 ICMarketsSC-Live20 0.50 × 8 ICMarketsSC-Live26 0.73 × 181 LQD1-Live01 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live09 0.78 × 153 ICMarketsSC-Live32 0.79 × 701 ICMarketsSC-Live22 0.80 × 917 ICMarketsSC-Live07 0.82 × 131 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 ICMarkets-Live18 1.03 × 40 ICMarketsSC-Live14 1.03 × 1503 Pepperstone-Edge07 1.18 × 17 ICMarketsSC-Live16 1.25 × 1790 ICMarkets-Live24 1.27 × 96 Tickmill-Live04 1.29 × 14 EightcapLtd-Real-4 1.29 × 51 89 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou