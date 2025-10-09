SignauxSections
Cheung Chun Lung

DRIC

Cheung Chun Lung
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 533%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
754
Bénéfice trades:
532 (70.55%)
Perte trades:
222 (29.44%)
Meilleure transaction:
554.47 USD
Pire transaction:
-194.36 USD
Bénéfice brut:
21 224.92 USD (152 317 pips)
Perte brute:
-7 156.76 USD (85 396 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (2 767.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 767.70 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.23%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.90
Longs trades:
308 (40.85%)
Courts trades:
446 (59.15%)
Facteur de profit:
2.97
Rendement attendu:
18.66 USD
Bénéfice moyen:
39.90 USD
Perte moyenne:
-32.24 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-944.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-944.26 USD (15)
Croissance mensuelle:
7.07%
Prévision annuelle:
85.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.36 USD
Maximal:
944.26 USD (6.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.12% (49.53 USD)
Par fonds propres:
22.84% (3 093.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 240
USDCAD 168
GBPUSD 88
EURUSD 71
EURGBP 53
XAUUSD 37
AUDUSD 25
AUDCAD 24
NZDCAD 23
NZDUSD 22
AUDNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 6.5K
USDCAD 2.4K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 368
EURGBP 1.6K
XAUUSD 342
AUDUSD 253
AUDCAD 297
NZDCAD 560
NZDUSD 295
AUDNZD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 21K
USDCAD 15K
GBPUSD 8.8K
EURUSD 3.2K
EURGBP 7K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD 1.6K
AUDCAD 2.9K
NZDCAD 4.6K
NZDUSD 2K
AUDNZD 473
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +554.47 USD
Pire transaction: -194 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 767.70 USD
Perte consécutive maximale: -944.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.25 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.39 × 157
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.73 × 181
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.78 × 153
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 701
ICMarketsSC-Live22
0.80 × 917
ICMarketsSC-Live07
0.82 × 131
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.03 × 40
ICMarketsSC-Live14
1.03 × 1503
Pepperstone-Edge07
1.18 × 17
ICMarketsSC-Live16
1.25 × 1790
ICMarkets-Live24
1.27 × 96
Tickmill-Live04
1.29 × 14
EightcapLtd-Real-4
1.29 × 51
89 plus...
Aucun avis
2025.10.17 22:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
