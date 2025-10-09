SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AMJ EurPounds
Andi Chandra Wijaya

AMJ EurPounds

Andi Chandra Wijaya
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
32 (82.05%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (17.95%)
En iyi işlem:
43.44 USD
En kötü işlem:
-20.44 USD
Brüt kâr:
108.87 USD (5 419 pips)
Brüt zarar:
-52.78 USD (2 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (11.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.92%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
15 (38.46%)
Satış işlemleri:
24 (61.54%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
3.40 USD
Ortalama zarar:
-7.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-35.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.12 USD (2)
Aylık büyüme:
5.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.12 USD (3.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.96% (10.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 29
EURUSD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 27
EURUSD 29
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 940
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.44 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
154 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Pairs: EU and GU

Recommended Balance: $1000

Min Balance: $500


İnceleme yok
2025.10.09 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AMJ EurPounds
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
1.1K
USD
5
100%
39
82%
100%
2.06
1.44
USD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.