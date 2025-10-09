- Büyüme
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
32 (82.05%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (17.95%)
En iyi işlem:
43.44 USD
En kötü işlem:
-20.44 USD
Brüt kâr:
108.87 USD (5 419 pips)
Brüt zarar:
-52.78 USD (2 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (11.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.92%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
15 (38.46%)
Satış işlemleri:
24 (61.54%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
3.40 USD
Ortalama zarar:
-7.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-35.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.12 USD (2)
Aylık büyüme:
5.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.12 USD (3.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.96% (10.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|940
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.44 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
Pairs: EU and GU
Recommended Balance: $1000
Min Balance: $500
İnceleme yok
