SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AMJ EurPounds
Andi Chandra Wijaya

AMJ EurPounds

Andi Chandra Wijaya
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FBS-Real-10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
39
Bénéfice trades:
32 (82.05%)
Perte trades:
7 (17.95%)
Meilleure transaction:
43.44 USD
Pire transaction:
-20.44 USD
Bénéfice brut:
108.87 USD (5 419 pips)
Perte brute:
-52.78 USD (2 911 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (11.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.68 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.92%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
15 (38.46%)
Courts trades:
24 (61.54%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
1.44 USD
Bénéfice moyen:
3.40 USD
Perte moyenne:
-7.54 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-35.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.12 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
35.12 USD (3.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.96% (10.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 29
EURUSD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 27
EURUSD 29
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 940
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.44 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +11.42 USD
Perte consécutive maximale: -35.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
154 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Pairs: EU and GU

Recommended Balance: $1000

Min Balance: $500


Aucun avis
2025.10.09 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AMJ EurPounds
30 USD par mois
0%
0
0
USD
1.1K
USD
5
100%
39
82%
100%
2.06
1.44
USD
1%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.