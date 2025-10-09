- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
32 (82.05%)
Loss Trade:
7 (17.95%)
Best Trade:
43.44 USD
Worst Trade:
-20.44 USD
Profitto lordo:
108.87 USD (5 419 pips)
Perdita lorda:
-52.78 USD (2 911 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (11.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.92%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
15 (38.46%)
Short Trade:
24 (61.54%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
3.40 USD
Perdita media:
-7.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.12 USD (2)
Crescita mensile:
5.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.12 USD (3.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.96% (10.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|940
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.44 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.42 USD
Massima perdita consecutiva: -35.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
Pairs: EU and GU
Recommended Balance: $1000
Min Balance: $500
