- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
584
Kârla kapanan işlemler:
242 (41.43%)
Zararla kapanan işlemler:
342 (58.56%)
En iyi işlem:
5 213.04 GBP
En kötü işlem:
-3 223.89 GBP
Brüt kâr:
37 839.98 GBP (100 382 pips)
Brüt zarar:
-82 093.90 GBP (101 935 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (70.93 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
8 263.42 GBP (4)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
336 (57.53%)
Satış işlemleri:
248 (42.47%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-75.78 GBP
Ortalama kâr:
156.36 GBP
Ortalama zarar:
-240.04 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-16 417.23 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-16 417.23 GBP (19)
Aylık büyüme:
1.59%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44 701.41 GBP
Maksimum:
45 895.31 GBP (92.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|112
|USDJPY.s
|91
|GBPUSD.s
|65
|GBPJPY.s
|59
|EURJPY.s
|49
|AUDJPY.s
|47
|USDCAD.s
|41
|NASUSD
|33
|NZDUSD.s
|23
|AUDUSD.s
|19
|USDCHF.s
|8
|D30EUR
|6
|AUDCAD.s
|5
|EURNZD.s
|4
|GBPAUD.s
|4
|AUDNZD.s
|3
|XAUUSD.s
|3
|AUDCHF.s
|2
|CADJPY.s
|2
|GBPCHF.s
|2
|CHFJPY.s
|2
|EURAUD.s
|2
|U30USD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.s
|-16K
|USDJPY.s
|-4.9K
|GBPUSD.s
|-2K
|GBPJPY.s
|-1.4K
|EURJPY.s
|-3.7K
|AUDJPY.s
|-1.4K
|USDCAD.s
|-4.6K
|NASUSD
|272
|NZDUSD.s
|-1.9K
|AUDUSD.s
|-5.6K
|USDCHF.s
|-730
|D30EUR
|-18
|AUDCAD.s
|-4.3K
|EURNZD.s
|-4.5K
|GBPAUD.s
|837
|AUDNZD.s
|-4.3K
|XAUUSD.s
|-3.5K
|AUDCHF.s
|-135
|CADJPY.s
|139
|GBPCHF.s
|-4.6K
|CHFJPY.s
|9.7K
|EURAUD.s
|-4.1K
|U30USD
|34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.s
|-5.4K
|USDJPY.s
|-1.8K
|GBPUSD.s
|-294
|GBPJPY.s
|-78
|EURJPY.s
|-1.2K
|AUDJPY.s
|-453
|USDCAD.s
|-865
|NASUSD
|36K
|NZDUSD.s
|-1.3K
|AUDUSD.s
|-2.1K
|USDCHF.s
|-203
|D30EUR
|-12K
|AUDCAD.s
|-3.2K
|EURNZD.s
|-2.5K
|GBPAUD.s
|863
|AUDNZD.s
|-1.9K
|XAUUSD.s
|-40K
|AUDCHF.s
|-35
|CADJPY.s
|-43
|GBPCHF.s
|-1.8K
|CHFJPY.s
|6.1K
|EURAUD.s
|-1.8K
|U30USD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 213.04 GBP
En kötü işlem: -3 224 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +70.93 GBP
Maksimum ardışık zarar: -16 417.23 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinaltoUK-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok