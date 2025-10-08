SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Arhus Finalto
Walter Joseph Dillard

Arhus Finalto

0 inceleme
224 hafta
0 / 0 USD
0%
FinaltoUK-Live1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
584
Kârla kapanan işlemler:
242 (41.43%)
Zararla kapanan işlemler:
342 (58.56%)
En iyi işlem:
5 213.04 GBP
En kötü işlem:
-3 223.89 GBP
Brüt kâr:
37 839.98 GBP (100 382 pips)
Brüt zarar:
-82 093.90 GBP (101 935 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (70.93 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
8 263.42 GBP (4)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
336 (57.53%)
Satış işlemleri:
248 (42.47%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-75.78 GBP
Ortalama kâr:
156.36 GBP
Ortalama zarar:
-240.04 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-16 417.23 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-16 417.23 GBP (19)
Aylık büyüme:
1.59%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44 701.41 GBP
Maksimum:
45 895.31 GBP (92.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.s 112
USDJPY.s 91
GBPUSD.s 65
GBPJPY.s 59
EURJPY.s 49
AUDJPY.s 47
USDCAD.s 41
NASUSD 33
NZDUSD.s 23
AUDUSD.s 19
USDCHF.s 8
D30EUR 6
AUDCAD.s 5
EURNZD.s 4
GBPAUD.s 4
AUDNZD.s 3
XAUUSD.s 3
AUDCHF.s 2
CADJPY.s 2
GBPCHF.s 2
CHFJPY.s 2
EURAUD.s 2
U30USD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.s -16K
USDJPY.s -4.9K
GBPUSD.s -2K
GBPJPY.s -1.4K
EURJPY.s -3.7K
AUDJPY.s -1.4K
USDCAD.s -4.6K
NASUSD 272
NZDUSD.s -1.9K
AUDUSD.s -5.6K
USDCHF.s -730
D30EUR -18
AUDCAD.s -4.3K
EURNZD.s -4.5K
GBPAUD.s 837
AUDNZD.s -4.3K
XAUUSD.s -3.5K
AUDCHF.s -135
CADJPY.s 139
GBPCHF.s -4.6K
CHFJPY.s 9.7K
EURAUD.s -4.1K
U30USD 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.s -5.4K
USDJPY.s -1.8K
GBPUSD.s -294
GBPJPY.s -78
EURJPY.s -1.2K
AUDJPY.s -453
USDCAD.s -865
NASUSD 36K
NZDUSD.s -1.3K
AUDUSD.s -2.1K
USDCHF.s -203
D30EUR -12K
AUDCAD.s -3.2K
EURNZD.s -2.5K
GBPAUD.s 863
AUDNZD.s -1.9K
XAUUSD.s -40K
AUDCHF.s -35
CADJPY.s -43
GBPCHF.s -1.8K
CHFJPY.s 6.1K
EURAUD.s -1.8K
U30USD 32K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 213.04 GBP
En kötü işlem: -3 224 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +70.93 GBP
Maksimum ardışık zarar: -16 417.23 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinaltoUK-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.10.08 15:51
Trading operations on the account were performed for only 159 days. This comprises 10.17% of days out of the 1564 days of the signal's entire lifetime.
