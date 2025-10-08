SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Arhus Finalto
Walter Joseph Dillard

Arhus Finalto

Walter Joseph Dillard
0 avis
224 semaines
0 / 0 USD
0%
FinaltoUK-Live1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
584
Bénéfice trades:
242 (41.43%)
Perte trades:
342 (58.56%)
Meilleure transaction:
5 213.04 GBP
Pire transaction:
-3 223.89 GBP
Bénéfice brut:
37 839.98 GBP (100 382 pips)
Perte brute:
-82 093.90 GBP (101 935 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (70.93 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
8 263.42 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
87
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.96
Longs trades:
336 (57.53%)
Courts trades:
248 (42.47%)
Facteur de profit:
0.46
Rendement attendu:
-75.78 GBP
Bénéfice moyen:
156.36 GBP
Perte moyenne:
-240.04 GBP
Pertes consécutives maximales:
19 (-16 417.23 GBP)
Perte consécutive maximale:
-16 417.23 GBP (19)
Croissance mensuelle:
1.59%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44 701.41 GBP
Maximal:
45 895.31 GBP (92.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.s 112
USDJPY.s 91
GBPUSD.s 65
GBPJPY.s 59
EURJPY.s 49
AUDJPY.s 47
USDCAD.s 41
NASUSD 33
NZDUSD.s 23
AUDUSD.s 19
USDCHF.s 8
D30EUR 6
AUDCAD.s 5
EURNZD.s 4
GBPAUD.s 4
AUDNZD.s 3
XAUUSD.s 3
AUDCHF.s 2
CADJPY.s 2
GBPCHF.s 2
CHFJPY.s 2
EURAUD.s 2
U30USD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.s -16K
USDJPY.s -4.9K
GBPUSD.s -2K
GBPJPY.s -1.4K
EURJPY.s -3.7K
AUDJPY.s -1.4K
USDCAD.s -4.6K
NASUSD 272
NZDUSD.s -1.9K
AUDUSD.s -5.6K
USDCHF.s -730
D30EUR -18
AUDCAD.s -4.3K
EURNZD.s -4.5K
GBPAUD.s 837
AUDNZD.s -4.3K
XAUUSD.s -3.5K
AUDCHF.s -135
CADJPY.s 139
GBPCHF.s -4.6K
CHFJPY.s 9.7K
EURAUD.s -4.1K
U30USD 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.s -5.4K
USDJPY.s -1.8K
GBPUSD.s -294
GBPJPY.s -78
EURJPY.s -1.2K
AUDJPY.s -453
USDCAD.s -865
NASUSD 36K
NZDUSD.s -1.3K
AUDUSD.s -2.1K
USDCHF.s -203
D30EUR -12K
AUDCAD.s -3.2K
EURNZD.s -2.5K
GBPAUD.s 863
AUDNZD.s -1.9K
XAUUSD.s -40K
AUDCHF.s -35
CADJPY.s -43
GBPCHF.s -1.8K
CHFJPY.s 6.1K
EURAUD.s -1.8K
U30USD 32K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 213.04 GBP
Pire transaction: -3 224 GBP
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +70.93 GBP
Perte consécutive maximale: -16 417.23 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinaltoUK-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

For monitoring purposes only. 
2025.10.08 15:51
Trading operations on the account were performed for only 159 days. This comprises 10.17% of days out of the 1564 days of the signal's entire lifetime.
