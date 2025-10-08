- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
584
Profit Trade:
242 (41.43%)
Loss Trade:
342 (58.56%)
Best Trade:
5 213.04 GBP
Worst Trade:
-3 223.89 GBP
Profitto lordo:
37 839.98 GBP (100 382 pips)
Perdita lorda:
-82 093.90 GBP (101 935 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (70.93 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
8 263.42 GBP (4)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
336 (57.53%)
Short Trade:
248 (42.47%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-75.78 GBP
Profitto medio:
156.36 GBP
Perdita media:
-240.04 GBP
Massime perdite consecutive:
19 (-16 417.23 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-16 417.23 GBP (19)
Crescita mensile:
1.59%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44 701.41 GBP
Massimale:
45 895.31 GBP (92.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|112
|USDJPY.s
|91
|GBPUSD.s
|65
|GBPJPY.s
|59
|EURJPY.s
|49
|AUDJPY.s
|47
|USDCAD.s
|41
|NASUSD
|33
|NZDUSD.s
|23
|AUDUSD.s
|19
|USDCHF.s
|8
|D30EUR
|6
|AUDCAD.s
|5
|EURNZD.s
|4
|GBPAUD.s
|4
|AUDNZD.s
|3
|XAUUSD.s
|3
|AUDCHF.s
|2
|CADJPY.s
|2
|GBPCHF.s
|2
|CHFJPY.s
|2
|EURAUD.s
|2
|U30USD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.s
|-16K
|USDJPY.s
|-4.9K
|GBPUSD.s
|-2K
|GBPJPY.s
|-1.4K
|EURJPY.s
|-3.7K
|AUDJPY.s
|-1.4K
|USDCAD.s
|-4.6K
|NASUSD
|272
|NZDUSD.s
|-1.9K
|AUDUSD.s
|-5.6K
|USDCHF.s
|-730
|D30EUR
|-18
|AUDCAD.s
|-4.3K
|EURNZD.s
|-4.5K
|GBPAUD.s
|837
|AUDNZD.s
|-4.3K
|XAUUSD.s
|-3.5K
|AUDCHF.s
|-135
|CADJPY.s
|139
|GBPCHF.s
|-4.6K
|CHFJPY.s
|9.7K
|EURAUD.s
|-4.1K
|U30USD
|34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.s
|-5.4K
|USDJPY.s
|-1.8K
|GBPUSD.s
|-294
|GBPJPY.s
|-78
|EURJPY.s
|-1.2K
|AUDJPY.s
|-453
|USDCAD.s
|-865
|NASUSD
|36K
|NZDUSD.s
|-1.3K
|AUDUSD.s
|-2.1K
|USDCHF.s
|-203
|D30EUR
|-12K
|AUDCAD.s
|-3.2K
|EURNZD.s
|-2.5K
|GBPAUD.s
|863
|AUDNZD.s
|-1.9K
|XAUUSD.s
|-40K
|AUDCHF.s
|-35
|CADJPY.s
|-43
|GBPCHF.s
|-1.8K
|CHFJPY.s
|6.1K
|EURAUD.s
|-1.8K
|U30USD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 213.04 GBP
Worst Trade: -3 224 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +70.93 GBP
Massima perdita consecutiva: -16 417.23 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinaltoUK-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
For monitoring purposes only.
Non ci sono recensioni