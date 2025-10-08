SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Arhus Finalto
Walter Joseph Dillard

Arhus Finalto

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
224 settimane
0 / 0 USD
0%
FinaltoUK-Live1
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
584
Profit Trade:
242 (41.43%)
Loss Trade:
342 (58.56%)
Best Trade:
5 213.04 GBP
Worst Trade:
-3 223.89 GBP
Profitto lordo:
37 839.98 GBP (100 382 pips)
Perdita lorda:
-82 093.90 GBP (101 935 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (70.93 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
8 263.42 GBP (4)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
336 (57.53%)
Short Trade:
248 (42.47%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-75.78 GBP
Profitto medio:
156.36 GBP
Perdita media:
-240.04 GBP
Massime perdite consecutive:
19 (-16 417.23 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-16 417.23 GBP (19)
Crescita mensile:
1.59%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44 701.41 GBP
Massimale:
45 895.31 GBP (92.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.s 112
USDJPY.s 91
GBPUSD.s 65
GBPJPY.s 59
EURJPY.s 49
AUDJPY.s 47
USDCAD.s 41
NASUSD 33
NZDUSD.s 23
AUDUSD.s 19
USDCHF.s 8
D30EUR 6
AUDCAD.s 5
EURNZD.s 4
GBPAUD.s 4
AUDNZD.s 3
XAUUSD.s 3
AUDCHF.s 2
CADJPY.s 2
GBPCHF.s 2
CHFJPY.s 2
EURAUD.s 2
U30USD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.s -16K
USDJPY.s -4.9K
GBPUSD.s -2K
GBPJPY.s -1.4K
EURJPY.s -3.7K
AUDJPY.s -1.4K
USDCAD.s -4.6K
NASUSD 272
NZDUSD.s -1.9K
AUDUSD.s -5.6K
USDCHF.s -730
D30EUR -18
AUDCAD.s -4.3K
EURNZD.s -4.5K
GBPAUD.s 837
AUDNZD.s -4.3K
XAUUSD.s -3.5K
AUDCHF.s -135
CADJPY.s 139
GBPCHF.s -4.6K
CHFJPY.s 9.7K
EURAUD.s -4.1K
U30USD 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.s -5.4K
USDJPY.s -1.8K
GBPUSD.s -294
GBPJPY.s -78
EURJPY.s -1.2K
AUDJPY.s -453
USDCAD.s -865
NASUSD 36K
NZDUSD.s -1.3K
AUDUSD.s -2.1K
USDCHF.s -203
D30EUR -12K
AUDCAD.s -3.2K
EURNZD.s -2.5K
GBPAUD.s 863
AUDNZD.s -1.9K
XAUUSD.s -40K
AUDCHF.s -35
CADJPY.s -43
GBPCHF.s -1.8K
CHFJPY.s 6.1K
EURAUD.s -1.8K
U30USD 32K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 213.04 GBP
Worst Trade: -3 224 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +70.93 GBP
Massima perdita consecutiva: -16 417.23 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinaltoUK-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2025.10.08 15:51
Trading operations on the account were performed for only 159 days. This comprises 10.17% of days out of the 1564 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati