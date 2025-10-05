SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gree
Sim Sim Ho

Gree

Sim Sim Ho
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
88 (75.21%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (24.79%)
En iyi işlem:
325.32 HKD
En kötü işlem:
-88.95 HKD
Brüt kâr:
1 510.96 HKD (8 602 pips)
Brüt zarar:
-940.90 HKD (9 818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (175.05 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
431.42 HKD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
58 (49.57%)
Satış işlemleri:
59 (50.43%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
4.87 HKD
Ortalama kâr:
17.17 HKD
Ortalama zarar:
-32.44 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-369.29 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-369.29 HKD (5)
Aylık büyüme:
7.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
160.30 HKD
Maksimum:
369.29 HKD (4.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.29% (24.45 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 73
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +325.32 HKD
En kötü işlem: -89 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +175.05 HKD
Maksimum ardışık zarar: -369.29 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
ICMarketsSC-Live31
3.05 × 22
10 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.05 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol