- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
88 (75.21%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (24.79%)
En iyi işlem:
325.32 HKD
En kötü işlem:
-88.95 HKD
Brüt kâr:
1 510.96 HKD (8 602 pips)
Brüt zarar:
-940.90 HKD (9 818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (175.05 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
431.42 HKD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
58 (49.57%)
Satış işlemleri:
59 (50.43%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
4.87 HKD
Ortalama kâr:
17.17 HKD
Ortalama zarar:
-32.44 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-369.29 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-369.29 HKD (5)
Aylık büyüme:
7.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
160.30 HKD
Maksimum:
369.29 HKD (4.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.29% (24.45 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|73
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +325.32 HKD
En kötü işlem: -89 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +175.05 HKD
Maksimum ardışık zarar: -369.29 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
İnceleme yok