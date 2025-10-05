SignauxSections
Sim Sim Ho

Gree

Sim Sim Ho
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
117
Bénéfice trades:
88 (75.21%)
Perte trades:
29 (24.79%)
Meilleure transaction:
325.32 HKD
Pire transaction:
-88.95 HKD
Bénéfice brut:
1 510.96 HKD (8 602 pips)
Perte brute:
-940.90 HKD (9 818 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (175.05 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
431.42 HKD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.43%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
58 (49.57%)
Courts trades:
59 (50.43%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
4.87 HKD
Bénéfice moyen:
17.17 HKD
Perte moyenne:
-32.44 HKD
Pertes consécutives maximales:
5 (-369.29 HKD)
Perte consécutive maximale:
-369.29 HKD (5)
Croissance mensuelle:
7.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
160.30 HKD
Maximal:
369.29 HKD (4.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 HKD)
Par fonds propres:
0.29% (24.45 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 73
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +325.32 HKD
Pire transaction: -89 HKD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +175.05 HKD
Perte consécutive maximale: -369.29 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
ICMarketsSC-Live31
3.05 × 22
10 plus...
Aucun avis
2025.10.05 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
