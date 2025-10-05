- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
88 (75.21%)
Loss Trade:
29 (24.79%)
Best Trade:
325.32 HKD
Worst Trade:
-88.95 HKD
Profitto lordo:
1 510.96 HKD (8 602 pips)
Perdita lorda:
-940.90 HKD (9 818 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (175.05 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
431.42 HKD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
58 (49.57%)
Short Trade:
59 (50.43%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
4.87 HKD
Profitto medio:
17.17 HKD
Perdita media:
-32.44 HKD
Massime perdite consecutive:
5 (-369.29 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-369.29 HKD (5)
Crescita mensile:
7.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
160.30 HKD
Massimale:
369.29 HKD (4.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.29% (24.45 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|73
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +325.32 HKD
Worst Trade: -89 HKD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +175.05 HKD
Massima perdita consecutiva: -369.29 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
10 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni