Sim Sim Ho

Gree

Sim Sim Ho
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
88 (75.21%)
Loss Trade:
29 (24.79%)
Best Trade:
325.32 HKD
Worst Trade:
-88.95 HKD
Profitto lordo:
1 510.96 HKD (8 602 pips)
Perdita lorda:
-940.90 HKD (9 818 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (175.05 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
431.42 HKD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
58 (49.57%)
Short Trade:
59 (50.43%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
4.87 HKD
Profitto medio:
17.17 HKD
Perdita media:
-32.44 HKD
Massime perdite consecutive:
5 (-369.29 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-369.29 HKD (5)
Crescita mensile:
7.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
160.30 HKD
Massimale:
369.29 HKD (4.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.29% (24.45 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 73
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +325.32 HKD
Worst Trade: -89 HKD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +175.05 HKD
Massima perdita consecutiva: -369.29 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
ICMarketsSC-Live31
3.05 × 22
Non ci sono recensioni
2025.10.05 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
