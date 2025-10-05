- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
121 (92.36%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (7.63%)
En iyi işlem:
106.77 HKD
En kötü işlem:
-82.24 HKD
Brüt kâr:
813.70 HKD (9 455 pips)
Brüt zarar:
-346.88 HKD (5 714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (273.33 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
273.33 HKD (63)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.26
Alış işlemleri:
64 (48.85%)
Satış işlemleri:
67 (51.15%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
3.56 HKD
Ortalama kâr:
6.72 HKD
Ortalama zarar:
-34.69 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-206.92 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-206.92 HKD (4)
Aylık büyüme:
5.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
206.92 HKD (2.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
2.33% (197.08 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|50
|CHFJPY
|29
|CADCHF
|29
|USDCAD
|17
|GBPAUD
|6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|23
|CHFJPY
|14
|CADCHF
|14
|USDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.4K
|CHFJPY
|-537
|CADCHF
|549
|USDCAD
|753
|GBPAUD
|557
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +106.77 HKD
En kötü işlem: -82 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +273.33 HKD
Maksimum ardışık zarar: -206.92 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 7
Exness-Real3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
Exness-Real17
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
ICMarketsSC-Live14
|0.73 × 106
ICMarketsSC-Live25
|0.95 × 334
ICMarketsSC-Live24
|1.05 × 296
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
ICMarketsSC-Live23
|1.18 × 38
ICMarketsSC-Live26
|1.41 × 249
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 52
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
ICMarketsSC-Live20
|2.60 × 253
İnceleme yok