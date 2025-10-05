SignauxSections
Sim Sim Ho

WaWa

Sim Sim Ho
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
131
Bénéfice trades:
121 (92.36%)
Perte trades:
10 (7.63%)
Meilleure transaction:
106.77 HKD
Pire transaction:
-82.24 HKD
Bénéfice brut:
813.70 HKD (9 455 pips)
Perte brute:
-346.88 HKD (5 714 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (273.33 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
273.33 HKD (63)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.78%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.26
Longs trades:
64 (48.85%)
Courts trades:
67 (51.15%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
3.56 HKD
Bénéfice moyen:
6.72 HKD
Perte moyenne:
-34.69 HKD
Pertes consécutives maximales:
4 (-206.92 HKD)
Perte consécutive maximale:
-206.92 HKD (4)
Croissance mensuelle:
5.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
206.92 HKD (2.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 HKD)
Par fonds propres:
2.33% (197.08 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 50
CHFJPY 29
CADCHF 29
USDCAD 17
GBPAUD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 23
CHFJPY 14
CADCHF 14
USDCAD 4
GBPAUD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.4K
CHFJPY -537
CADCHF 549
USDCAD 753
GBPAUD 557
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 7
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live14
0.73 × 106
ICMarketsSC-Live25
0.95 × 334
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 296
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live23
1.18 × 38
ICMarketsSC-Live26
1.41 × 249
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 52
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
ICMarketsSC-Live20
2.60 × 253
Aucun avis
2025.10.05 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
