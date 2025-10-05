Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.00 × 7 Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 3 Exness-Real17 0.00 × 2 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live27 0.23 × 57 ICMarkets-Live22 0.30 × 30 ICMarketsSC-Live14 0.73 × 106 ICMarketsSC-Live25 0.95 × 334 ICMarketsSC-Live24 1.05 × 296 ICMarketsSC-Live16 1.15 × 48 ICMarketsSC-Live23 1.18 × 38 ICMarketsSC-Live26 1.41 × 249 ICMarketsSC-Live07 1.63 × 52 LiteFinance-ECN2.com 2.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 2.50 × 4 TradersGlobalGroup-Live 2.50 × 4 TradersWay-Live 2 2.50 × 127 ICMarketsSC-Live20 2.60 × 253 13 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou