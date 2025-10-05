SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WaWa
Sim Sim Ho

WaWa

Sim Sim Ho
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
121 (92.36%)
Loss Trade:
10 (7.63%)
Best Trade:
106.77 HKD
Worst Trade:
-82.24 HKD
Profitto lordo:
813.70 HKD (9 455 pips)
Perdita lorda:
-346.88 HKD (5 714 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (273.33 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
273.33 HKD (63)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.26
Long Trade:
64 (48.85%)
Short Trade:
67 (51.15%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
3.56 HKD
Profitto medio:
6.72 HKD
Perdita media:
-34.69 HKD
Massime perdite consecutive:
4 (-206.92 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-206.92 HKD (4)
Crescita mensile:
5.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
206.92 HKD (2.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
2.33% (197.08 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 50
CHFJPY 29
CADCHF 29
USDCAD 17
GBPAUD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 23
CHFJPY 14
CADCHF 14
USDCAD 4
GBPAUD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.4K
CHFJPY -537
CADCHF 549
USDCAD 753
GBPAUD 557
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +106.77 HKD
Worst Trade: -82 HKD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +273.33 HKD
Massima perdita consecutiva: -206.92 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 7
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live14
0.73 × 106
ICMarketsSC-Live25
0.95 × 334
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 296
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live23
1.18 × 38
ICMarketsSC-Live26
1.41 × 249
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 52
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
ICMarketsSC-Live20
2.60 × 253
13 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.05 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati