- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
121 (92.36%)
Loss Trade:
10 (7.63%)
Best Trade:
106.77 HKD
Worst Trade:
-82.24 HKD
Profitto lordo:
813.70 HKD (9 455 pips)
Perdita lorda:
-346.88 HKD (5 714 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (273.33 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
273.33 HKD (63)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.26
Long Trade:
64 (48.85%)
Short Trade:
67 (51.15%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
3.56 HKD
Profitto medio:
6.72 HKD
Perdita media:
-34.69 HKD
Massime perdite consecutive:
4 (-206.92 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-206.92 HKD (4)
Crescita mensile:
5.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
206.92 HKD (2.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
2.33% (197.08 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|50
|CHFJPY
|29
|CADCHF
|29
|USDCAD
|17
|GBPAUD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|23
|CHFJPY
|14
|CADCHF
|14
|USDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.4K
|CHFJPY
|-537
|CADCHF
|549
|USDCAD
|753
|GBPAUD
|557
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +106.77 HKD
Worst Trade: -82 HKD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +273.33 HKD
Massima perdita consecutiva: -206.92 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 7
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live14
|0.73 × 106
|
ICMarketsSC-Live25
|0.95 × 334
|
ICMarketsSC-Live24
|1.05 × 296
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live23
|1.18 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|1.41 × 249
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 52
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
ICMarketsSC-Live20
|2.60 × 253
