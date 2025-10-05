- Büyüme
İşlemler:
997
Kârla kapanan işlemler:
510 (51.15%)
Zararla kapanan işlemler:
487 (48.85%)
En iyi işlem:
94.00 USD
En kötü işlem:
-138.00 USD
Brüt kâr:
2 372.56 USD (1 238 201 pips)
Brüt zarar:
-2 954.20 USD (298 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (60.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.97 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
58.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
823 (82.55%)
Satış işlemleri:
174 (17.45%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.58 USD
Ortalama kâr:
4.65 USD
Ortalama zarar:
-6.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-48.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-316.00 USD (4)
Aylık büyüme:
0.66%
Yıllık tahmin:
8.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
782.90 USD
Maksimum:
782.90 USD (260.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.00% (785.78 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BABA.NYSE
|147
|GOOG.NAS
|70
|PLTR.NAS
|59
|TLT.NAS
|58
|XAGEUR
|58
|AAPL.NAS
|55
|INTC.NAS
|49
|NVDA.NAS
|43
|XAGUSD
|42
|TSLA.NAS
|32
|UST30Y_U5
|27
|BIDU.NAS
|27
|HOOD.NAS
|26
|TME.NYSE
|26
|DOGUSD
|23
|NIO.NYSE
|23
|QFIN.NAS
|19
|AMD.NAS
|17
|VIX_M5
|15
|ALB.NYSE
|12
|UNH.NYSE
|11
|MSTR.NAS
|10
|NTES.NAS
|10
|VIX_Q5
|9
|BRK-B.NYSE
|9
|COIN.NAS
|8
|TCOM.NAS
|8
|UST30Y_Z5
|8
|BTCUSD
|7
|HK50
|7
|MU.NAS
|7
|BE.NYSE
|6
|OPEN.NAS
|6
|PAGP.NAS
|5
|UST30Y_M5
|4
|SOFI.NAS
|4
|VIPS.NYSE
|4
|MRVL.NAS
|4
|DXY_M5
|3
|ACAD.NAS
|3
|WFC.NYSE
|3
|BILI.NAS
|3
|UST10Y_U5
|3
|Coffee_U5
|3
|SY.NAS
|3
|NXPI.NAS
|3
|PDD.NAS
|3
|MARA.NAS
|2
|LI.NAS
|2
|MSFT.NAS
|2
|STX.NAS
|2
|Coffee_N5
|1
|VIX_N5
|1
|MVRS.NAS
|1
|HMY.NYSE
|1
|WTI_U5
|1
|MDB.NAS
|1
|AVGO.NAS
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BABA.NYSE
|385
|GOOG.NAS
|117
|PLTR.NAS
|30
|TLT.NAS
|-51
|XAGEUR
|0
|AAPL.NAS
|-20
|INTC.NAS
|-93
|NVDA.NAS
|-24
|XAGUSD
|-73
|TSLA.NAS
|96
|UST30Y_U5
|-387
|BIDU.NAS
|-63
|HOOD.NAS
|44
|TME.NYSE
|-18
|DOGUSD
|11
|NIO.NYSE
|26
|QFIN.NAS
|-48
|AMD.NAS
|-33
|VIX_M5
|31
|ALB.NYSE
|21
|UNH.NYSE
|-31
|MSTR.NAS
|8
|NTES.NAS
|1
|VIX_Q5
|-51
|BRK-B.NYSE
|-13
|COIN.NAS
|-1
|TCOM.NAS
|16
|UST30Y_Z5
|-175
|BTCUSD
|59
|HK50
|8
|MU.NAS
|13
|BE.NYSE
|16
|OPEN.NAS
|-19
|PAGP.NAS
|-4
|UST30Y_M5
|-164
|SOFI.NAS
|-6
|VIPS.NYSE
|-6
|MRVL.NAS
|-5
|DXY_M5
|-5
|ACAD.NAS
|-7
|WFC.NYSE
|-9
|BILI.NAS
|-2
|UST10Y_U5
|-137
|Coffee_U5
|0
|SY.NAS
|-8
|NXPI.NAS
|0
|PDD.NAS
|8
|MARA.NAS
|-13
|LI.NAS
|-4
|MSFT.NAS
|-1
|STX.NAS
|-3
|Coffee_N5
|-5
|VIX_N5
|-1
|MVRS.NAS
|2
|HMY.NYSE
|-1
|WTI_U5
|-2
|MDB.NAS
|1
|AVGO.NAS
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BABA.NYSE
|59K
|GOOG.NAS
|6.5K
|PLTR.NAS
|34K
|TLT.NAS
|-403
|XAGEUR
|1.9K
|AAPL.NAS
|52K
|INTC.NAS
|-572
|NVDA.NAS
|-1.7K
|XAGUSD
|-6.7K
|TSLA.NAS
|26K
|UST30Y_U5
|-377
|BIDU.NAS
|29K
|HOOD.NAS
|76K
|TME.NYSE
|-5.2K
|DOGUSD
|7.7K
|NIO.NYSE
|9.8K
|QFIN.NAS
|-26K
|AMD.NAS
|-36K
|VIX_M5
|834
|ALB.NYSE
|22K
|UNH.NYSE
|2.1K
|MSTR.NAS
|3.9K
|NTES.NAS
|2K
|VIX_Q5
|-897
|BRK-B.NYSE
|-2.4K
|COIN.NAS
|4.5K
|TCOM.NAS
|17K
|UST30Y_Z5
|-171
|BTCUSD
|598K
|HK50
|42K
|MU.NAS
|2.5K
|BE.NYSE
|21K
|OPEN.NAS
|-1.5K
|PAGP.NAS
|74
|UST30Y_M5
|-160
|SOFI.NAS
|-938
|VIPS.NYSE
|-1.4K
|MRVL.NAS
|-2.3K
|DXY_M5
|-49
|ACAD.NAS
|-3K
|WFC.NYSE
|-84
|BILI.NAS
|-137
|UST10Y_U5
|-686
|Coffee_U5
|3
|SY.NAS
|-888
|NXPI.NAS
|-154
|PDD.NAS
|12K
|MARA.NAS
|-1.1K
|LI.NAS
|-550
|MSFT.NAS
|-106
|STX.NAS
|-1.9K
|Coffee_N5
|-50
|VIX_N5
|-53
|MVRS.NAS
|215
|HMY.NYSE
|0
|WTI_U5
|-1
|MDB.NAS
|1.5K
|AVGO.NAS
|5.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +94.00 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 20
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real31
|0.12 × 26
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 673
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.00 × 112
|
FusionMarkets-Live
|2.23 × 62
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.42 × 350
每年应该50%以上，这是保守的说法
