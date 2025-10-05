SinyallerBölümler
Hao Dong Dai

Zxcv55576

Hao Dong Dai
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -57%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
997
Kârla kapanan işlemler:
510 (51.15%)
Zararla kapanan işlemler:
487 (48.85%)
En iyi işlem:
94.00 USD
En kötü işlem:
-138.00 USD
Brüt kâr:
2 372.56 USD (1 238 201 pips)
Brüt zarar:
-2 954.20 USD (298 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (60.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.97 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
58.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
823 (82.55%)
Satış işlemleri:
174 (17.45%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.58 USD
Ortalama kâr:
4.65 USD
Ortalama zarar:
-6.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-48.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-316.00 USD (4)
Aylık büyüme:
0.66%
Yıllık tahmin:
8.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
782.90 USD
Maksimum:
782.90 USD (260.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.00% (785.78 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BABA.NYSE 147
GOOG.NAS 70
PLTR.NAS 59
TLT.NAS 58
XAGEUR 58
AAPL.NAS 55
INTC.NAS 49
NVDA.NAS 43
XAGUSD 42
TSLA.NAS 32
UST30Y_U5 27
BIDU.NAS 27
HOOD.NAS 26
TME.NYSE 26
DOGUSD 23
NIO.NYSE 23
QFIN.NAS 19
AMD.NAS 17
VIX_M5 15
ALB.NYSE 12
UNH.NYSE 11
MSTR.NAS 10
NTES.NAS 10
VIX_Q5 9
BRK-B.NYSE 9
COIN.NAS 8
TCOM.NAS 8
UST30Y_Z5 8
BTCUSD 7
HK50 7
MU.NAS 7
BE.NYSE 6
OPEN.NAS 6
PAGP.NAS 5
UST30Y_M5 4
SOFI.NAS 4
VIPS.NYSE 4
MRVL.NAS 4
DXY_M5 3
ACAD.NAS 3
WFC.NYSE 3
BILI.NAS 3
UST10Y_U5 3
Coffee_U5 3
SY.NAS 3
NXPI.NAS 3
PDD.NAS 3
MARA.NAS 2
LI.NAS 2
MSFT.NAS 2
STX.NAS 2
Coffee_N5 1
VIX_N5 1
MVRS.NAS 1
HMY.NYSE 1
WTI_U5 1
MDB.NAS 1
AVGO.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BABA.NYSE 385
GOOG.NAS 117
PLTR.NAS 30
TLT.NAS -51
XAGEUR 0
AAPL.NAS -20
INTC.NAS -93
NVDA.NAS -24
XAGUSD -73
TSLA.NAS 96
UST30Y_U5 -387
BIDU.NAS -63
HOOD.NAS 44
TME.NYSE -18
DOGUSD 11
NIO.NYSE 26
QFIN.NAS -48
AMD.NAS -33
VIX_M5 31
ALB.NYSE 21
UNH.NYSE -31
MSTR.NAS 8
NTES.NAS 1
VIX_Q5 -51
BRK-B.NYSE -13
COIN.NAS -1
TCOM.NAS 16
UST30Y_Z5 -175
BTCUSD 59
HK50 8
MU.NAS 13
BE.NYSE 16
OPEN.NAS -19
PAGP.NAS -4
UST30Y_M5 -164
SOFI.NAS -6
VIPS.NYSE -6
MRVL.NAS -5
DXY_M5 -5
ACAD.NAS -7
WFC.NYSE -9
BILI.NAS -2
UST10Y_U5 -137
Coffee_U5 0
SY.NAS -8
NXPI.NAS 0
PDD.NAS 8
MARA.NAS -13
LI.NAS -4
MSFT.NAS -1
STX.NAS -3
Coffee_N5 -5
VIX_N5 -1
MVRS.NAS 2
HMY.NYSE -1
WTI_U5 -2
MDB.NAS 1
AVGO.NAS 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BABA.NYSE 59K
GOOG.NAS 6.5K
PLTR.NAS 34K
TLT.NAS -403
XAGEUR 1.9K
AAPL.NAS 52K
INTC.NAS -572
NVDA.NAS -1.7K
XAGUSD -6.7K
TSLA.NAS 26K
UST30Y_U5 -377
BIDU.NAS 29K
HOOD.NAS 76K
TME.NYSE -5.2K
DOGUSD 7.7K
NIO.NYSE 9.8K
QFIN.NAS -26K
AMD.NAS -36K
VIX_M5 834
ALB.NYSE 22K
UNH.NYSE 2.1K
MSTR.NAS 3.9K
NTES.NAS 2K
VIX_Q5 -897
BRK-B.NYSE -2.4K
COIN.NAS 4.5K
TCOM.NAS 17K
UST30Y_Z5 -171
BTCUSD 598K
HK50 42K
MU.NAS 2.5K
BE.NYSE 21K
OPEN.NAS -1.5K
PAGP.NAS 74
UST30Y_M5 -160
SOFI.NAS -938
VIPS.NYSE -1.4K
MRVL.NAS -2.3K
DXY_M5 -49
ACAD.NAS -3K
WFC.NYSE -84
BILI.NAS -137
UST10Y_U5 -686
Coffee_U5 3
SY.NAS -888
NXPI.NAS -154
PDD.NAS 12K
MARA.NAS -1.1K
LI.NAS -550
MSFT.NAS -106
STX.NAS -1.9K
Coffee_N5 -50
VIX_N5 -53
MVRS.NAS 215
HMY.NYSE 0
WTI_U5 -1
MDB.NAS 1.5K
AVGO.NAS 5.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94.00 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 20
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.09 × 11
Exness-MT5Real31
0.12 × 26
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 673
ICMarketsSC-MT5-4
2.00 × 112
FusionMarkets-Live
2.23 × 62
ICMarketsSC-MT5-2
13.42 × 350
每年应该50%以上，这是保守的说法
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
