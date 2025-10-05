SegnaliSezioni
Hao Dong Dai

Zxcv55576

Hao Dong Dai
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -57%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
997
Profit Trade:
510 (51.15%)
Loss Trade:
487 (48.85%)
Best Trade:
94.00 USD
Worst Trade:
-138.00 USD
Profitto lordo:
2 372.56 USD (1 238 201 pips)
Perdita lorda:
-2 954.20 USD (298 680 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (60.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.97 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
58.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
823 (82.55%)
Short Trade:
174 (17.45%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.58 USD
Profitto medio:
4.65 USD
Perdita media:
-6.07 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-48.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-316.00 USD (4)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
8.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
782.90 USD
Massimale:
782.90 USD (260.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.00% (785.78 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BABA.NYSE 147
GOOG.NAS 70
PLTR.NAS 59
TLT.NAS 58
XAGEUR 58
AAPL.NAS 55
INTC.NAS 49
NVDA.NAS 43
XAGUSD 42
TSLA.NAS 32
UST30Y_U5 27
BIDU.NAS 27
HOOD.NAS 26
TME.NYSE 26
DOGUSD 23
NIO.NYSE 23
QFIN.NAS 19
AMD.NAS 17
VIX_M5 15
ALB.NYSE 12
UNH.NYSE 11
MSTR.NAS 10
NTES.NAS 10
VIX_Q5 9
BRK-B.NYSE 9
COIN.NAS 8
TCOM.NAS 8
UST30Y_Z5 8
BTCUSD 7
HK50 7
MU.NAS 7
BE.NYSE 6
OPEN.NAS 6
PAGP.NAS 5
UST30Y_M5 4
SOFI.NAS 4
VIPS.NYSE 4
MRVL.NAS 4
DXY_M5 3
ACAD.NAS 3
WFC.NYSE 3
BILI.NAS 3
UST10Y_U5 3
Coffee_U5 3
SY.NAS 3
NXPI.NAS 3
PDD.NAS 3
MARA.NAS 2
LI.NAS 2
MSFT.NAS 2
STX.NAS 2
Coffee_N5 1
VIX_N5 1
MVRS.NAS 1
HMY.NYSE 1
WTI_U5 1
MDB.NAS 1
AVGO.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BABA.NYSE 385
GOOG.NAS 117
PLTR.NAS 30
TLT.NAS -51
XAGEUR 0
AAPL.NAS -20
INTC.NAS -93
NVDA.NAS -24
XAGUSD -73
TSLA.NAS 96
UST30Y_U5 -387
BIDU.NAS -63
HOOD.NAS 44
TME.NYSE -18
DOGUSD 11
NIO.NYSE 26
QFIN.NAS -48
AMD.NAS -33
VIX_M5 31
ALB.NYSE 21
UNH.NYSE -31
MSTR.NAS 8
NTES.NAS 1
VIX_Q5 -51
BRK-B.NYSE -13
COIN.NAS -1
TCOM.NAS 16
UST30Y_Z5 -175
BTCUSD 59
HK50 8
MU.NAS 13
BE.NYSE 16
OPEN.NAS -19
PAGP.NAS -4
UST30Y_M5 -164
SOFI.NAS -6
VIPS.NYSE -6
MRVL.NAS -5
DXY_M5 -5
ACAD.NAS -7
WFC.NYSE -9
BILI.NAS -2
UST10Y_U5 -137
Coffee_U5 0
SY.NAS -8
NXPI.NAS 0
PDD.NAS 8
MARA.NAS -13
LI.NAS -4
MSFT.NAS -1
STX.NAS -3
Coffee_N5 -5
VIX_N5 -1
MVRS.NAS 2
HMY.NYSE -1
WTI_U5 -2
MDB.NAS 1
AVGO.NAS 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BABA.NYSE 59K
GOOG.NAS 6.5K
PLTR.NAS 34K
TLT.NAS -403
XAGEUR 1.9K
AAPL.NAS 52K
INTC.NAS -572
NVDA.NAS -1.7K
XAGUSD -6.7K
TSLA.NAS 26K
UST30Y_U5 -377
BIDU.NAS 29K
HOOD.NAS 76K
TME.NYSE -5.2K
DOGUSD 7.7K
NIO.NYSE 9.8K
QFIN.NAS -26K
AMD.NAS -36K
VIX_M5 834
ALB.NYSE 22K
UNH.NYSE 2.1K
MSTR.NAS 3.9K
NTES.NAS 2K
VIX_Q5 -897
BRK-B.NYSE -2.4K
COIN.NAS 4.5K
TCOM.NAS 17K
UST30Y_Z5 -171
BTCUSD 598K
HK50 42K
MU.NAS 2.5K
BE.NYSE 21K
OPEN.NAS -1.5K
PAGP.NAS 74
UST30Y_M5 -160
SOFI.NAS -938
VIPS.NYSE -1.4K
MRVL.NAS -2.3K
DXY_M5 -49
ACAD.NAS -3K
WFC.NYSE -84
BILI.NAS -137
UST10Y_U5 -686
Coffee_U5 3
SY.NAS -888
NXPI.NAS -154
PDD.NAS 12K
MARA.NAS -1.1K
LI.NAS -550
MSFT.NAS -106
STX.NAS -1.9K
Coffee_N5 -50
VIX_N5 -53
MVRS.NAS 215
HMY.NYSE 0
WTI_U5 -1
MDB.NAS 1.5K
AVGO.NAS 5.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.00 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.90 USD
Massima perdita consecutiva: -48.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 20
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.09 × 11
Exness-MT5Real31
0.12 × 26
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 673
ICMarketsSC-MT5-4
2.00 × 112
FusionMarkets-Live
2.23 × 62
ICMarketsSC-MT5-2
13.42 × 350
每年应该50%以上，这是保守的说法
Non ci sono recensioni
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
