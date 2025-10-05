SignauxSections
Hao Dong Dai

Zxcv55576

Hao Dong Dai
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -57%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
997
Bénéfice trades:
510 (51.15%)
Perte trades:
487 (48.85%)
Meilleure transaction:
94.00 USD
Pire transaction:
-138.00 USD
Bénéfice brut:
2 372.56 USD (1 238 201 pips)
Perte brute:
-2 954.20 USD (298 680 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (60.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
123.97 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
58.22%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
823 (82.55%)
Courts trades:
174 (17.45%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.58 USD
Bénéfice moyen:
4.65 USD
Perte moyenne:
-6.07 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-48.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-316.00 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.66%
Prévision annuelle:
8.05%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
782.90 USD
Maximal:
782.90 USD (260.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.00% (785.78 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BABA.NYSE 147
GOOG.NAS 70
PLTR.NAS 59
TLT.NAS 58
XAGEUR 58
AAPL.NAS 55
INTC.NAS 49
NVDA.NAS 43
XAGUSD 42
TSLA.NAS 32
UST30Y_U5 27
BIDU.NAS 27
HOOD.NAS 26
TME.NYSE 26
DOGUSD 23
NIO.NYSE 23
QFIN.NAS 19
AMD.NAS 17
VIX_M5 15
ALB.NYSE 12
UNH.NYSE 11
MSTR.NAS 10
NTES.NAS 10
VIX_Q5 9
BRK-B.NYSE 9
COIN.NAS 8
TCOM.NAS 8
UST30Y_Z5 8
BTCUSD 7
HK50 7
MU.NAS 7
BE.NYSE 6
OPEN.NAS 6
PAGP.NAS 5
UST30Y_M5 4
SOFI.NAS 4
VIPS.NYSE 4
MRVL.NAS 4
DXY_M5 3
ACAD.NAS 3
WFC.NYSE 3
BILI.NAS 3
UST10Y_U5 3
Coffee_U5 3
SY.NAS 3
NXPI.NAS 3
PDD.NAS 3
MARA.NAS 2
LI.NAS 2
MSFT.NAS 2
STX.NAS 2
Coffee_N5 1
VIX_N5 1
MVRS.NAS 1
HMY.NYSE 1
WTI_U5 1
MDB.NAS 1
AVGO.NAS 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BABA.NYSE 385
GOOG.NAS 117
PLTR.NAS 30
TLT.NAS -51
XAGEUR 0
AAPL.NAS -20
INTC.NAS -93
NVDA.NAS -24
XAGUSD -73
TSLA.NAS 96
UST30Y_U5 -387
BIDU.NAS -63
HOOD.NAS 44
TME.NYSE -18
DOGUSD 11
NIO.NYSE 26
QFIN.NAS -48
AMD.NAS -33
VIX_M5 31
ALB.NYSE 21
UNH.NYSE -31
MSTR.NAS 8
NTES.NAS 1
VIX_Q5 -51
BRK-B.NYSE -13
COIN.NAS -1
TCOM.NAS 16
UST30Y_Z5 -175
BTCUSD 59
HK50 8
MU.NAS 13
BE.NYSE 16
OPEN.NAS -19
PAGP.NAS -4
UST30Y_M5 -164
SOFI.NAS -6
VIPS.NYSE -6
MRVL.NAS -5
DXY_M5 -5
ACAD.NAS -7
WFC.NYSE -9
BILI.NAS -2
UST10Y_U5 -137
Coffee_U5 0
SY.NAS -8
NXPI.NAS 0
PDD.NAS 8
MARA.NAS -13
LI.NAS -4
MSFT.NAS -1
STX.NAS -3
Coffee_N5 -5
VIX_N5 -1
MVRS.NAS 2
HMY.NYSE -1
WTI_U5 -2
MDB.NAS 1
AVGO.NAS 5
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BABA.NYSE 59K
GOOG.NAS 6.5K
PLTR.NAS 34K
TLT.NAS -403
XAGEUR 1.9K
AAPL.NAS 52K
INTC.NAS -572
NVDA.NAS -1.7K
XAGUSD -6.7K
TSLA.NAS 26K
UST30Y_U5 -377
BIDU.NAS 29K
HOOD.NAS 76K
TME.NYSE -5.2K
DOGUSD 7.7K
NIO.NYSE 9.8K
QFIN.NAS -26K
AMD.NAS -36K
VIX_M5 834
ALB.NYSE 22K
UNH.NYSE 2.1K
MSTR.NAS 3.9K
NTES.NAS 2K
VIX_Q5 -897
BRK-B.NYSE -2.4K
COIN.NAS 4.5K
TCOM.NAS 17K
UST30Y_Z5 -171
BTCUSD 598K
HK50 42K
MU.NAS 2.5K
BE.NYSE 21K
OPEN.NAS -1.5K
PAGP.NAS 74
UST30Y_M5 -160
SOFI.NAS -938
VIPS.NYSE -1.4K
MRVL.NAS -2.3K
DXY_M5 -49
ACAD.NAS -3K
WFC.NYSE -84
BILI.NAS -137
UST10Y_U5 -686
Coffee_U5 3
SY.NAS -888
NXPI.NAS -154
PDD.NAS 12K
MARA.NAS -1.1K
LI.NAS -550
MSFT.NAS -106
STX.NAS -1.9K
Coffee_N5 -50
VIX_N5 -53
MVRS.NAS 215
HMY.NYSE 0
WTI_U5 -1
MDB.NAS 1.5K
AVGO.NAS 5.2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +94.00 USD
Pire transaction: -138 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.90 USD
Perte consécutive maximale: -48.16 USD

easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 20
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.09 × 11
Exness-MT5Real31
0.12 × 26
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 673
ICMarketsSC-MT5-4
2.00 × 112
FusionMarkets-Live
2.23 × 62
ICMarketsSC-MT5-2
13.42 × 350
每年应该50%以上，这是保守的说法
Aucun avis
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
