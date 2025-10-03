SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Golden Swinger
A B M Faruque Rahman

Golden Swinger

A B M Faruque Rahman
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
11 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (50.00%)
En iyi işlem:
38 565.01 USD
En kötü işlem:
-15 092.31 USD
Brüt kâr:
137 152.90 USD (43 332 pips)
Brüt zarar:
-50 480.30 USD (16 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (60 558.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60 558.54 USD (2)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
82.04%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.26
Alış işlemleri:
12 (54.55%)
Satış işlemleri:
10 (45.45%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
3 939.66 USD
Ortalama kâr:
12 468.45 USD
Ortalama zarar:
-4 589.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26 579.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26 579.65 USD (3)
Aylık büyüme:
89.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 051.56 USD
Maksimum:
26 579.65 USD (19.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38 565.01 USD
En kötü işlem: -15 092 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60 558.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -26 579.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.10.03 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
