A B M Faruque Rahman

Golden Swinger

A B M Faruque Rahman
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
38 565.01 USD
Worst Trade:
-15 092.31 USD
Profitto lordo:
137 152.90 USD (43 332 pips)
Perdita lorda:
-50 480.30 USD (16 677 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (60 558.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60 558.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
82.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.26
Long Trade:
12 (54.55%)
Short Trade:
10 (45.45%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
3 939.66 USD
Profitto medio:
12 468.45 USD
Perdita media:
-4 589.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26 579.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26 579.65 USD (3)
Crescita mensile:
89.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 051.56 USD
Massimale:
26 579.65 USD (19.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38 565.01 USD
Worst Trade: -15 092 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60 558.54 USD
Massima perdita consecutiva: -26 579.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.10.03 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden Swinger
30USD al mese
0%
0
0
USD
187K
USD
11
0%
22
50%
100%
2.71
3 939.66
USD
0%
1:200
Copia

