- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
38 565.01 USD
Worst Trade:
-15 092.31 USD
Profitto lordo:
137 152.90 USD (43 332 pips)
Perdita lorda:
-50 480.30 USD (16 677 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (60 558.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60 558.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
82.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.26
Long Trade:
12 (54.55%)
Short Trade:
10 (45.45%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
3 939.66 USD
Profitto medio:
12 468.45 USD
Perdita media:
-4 589.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26 579.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26 579.65 USD (3)
Crescita mensile:
89.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 051.56 USD
Massimale:
26 579.65 USD (19.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38 565.01 USD
Worst Trade: -15 092 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60 558.54 USD
Massima perdita consecutiva: -26 579.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
187K
USD
USD
11
0%
22
50%
100%
2.71
3 939.66
USD
USD
0%
1:200