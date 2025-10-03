SignauxSections
A B M Faruque Rahman

Golden Swinger

A B M Faruque Rahman
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22
Bénéfice trades:
11 (50.00%)
Perte trades:
11 (50.00%)
Meilleure transaction:
38 565.01 USD
Pire transaction:
-15 092.31 USD
Bénéfice brut:
137 152.90 USD (43 332 pips)
Perte brute:
-50 480.30 USD (16 677 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (60 558.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60 558.54 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
82.04%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.26
Longs trades:
12 (54.55%)
Courts trades:
10 (45.45%)
Facteur de profit:
2.72
Rendement attendu:
3 939.66 USD
Bénéfice moyen:
12 468.45 USD
Perte moyenne:
-4 589.12 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-26 579.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-26 579.65 USD (3)
Croissance mensuelle:
89.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 051.56 USD
Maximal:
26 579.65 USD (19.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38 565.01 USD
Pire transaction: -15 092 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +60 558.54 USD
Perte consécutive maximale: -26 579.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.10.03 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
