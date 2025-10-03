SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TPLAUTOMATED
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPLAUTOMATED

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 291%
OctaFX-Real3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
67 (97.10%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (2.90%)
En iyi işlem:
18.92 USD
En kötü işlem:
-5.05 USD
Brüt kâr:
337.08 USD (33 607 pips)
Brüt zarar:
-8.69 USD (868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (333.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
333.69 USD (66)
Sharpe oranı:
1.07
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
37.79
Alış işlemleri:
69 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
38.79
Beklenen getiri:
4.76 USD
Ortalama kâr:
5.03 USD
Ortalama zarar:
-4.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.69 USD (2)
Aylık büyüme:
143.02%
Yıllık tahmin:
1 735.35%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.30 USD
Maksimum:
8.69 USD (5.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.27% (8.69 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 35
NAS100 27
EURUSD 6
GER40 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 228
NAS100 88
EURUSD 8
GER40 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 23K
NAS100 8.8K
EURUSD 847
GER40 332
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.92 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 66
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +333.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
Exness-Real11
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 877
BlueberryMarkets-Live
0.30 × 105
OctaFX-Real
0.64 × 85
Pepperstone-Edge12
0.69 × 94
Tickmill-Live04
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
OctaFX-Real3
0.85 × 13
SageFx-Live
1.17 × 64
OctaFX-Real8
1.35 × 101
OctaFX-Real7
1.39 × 346
FBS-Real-2
3.67 × 260
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.37 × 467
NPBFX-Real
4.43 × 7
VantageInternational-Live 11
7.05 × 312
AAFXTrading-Live
8.00 × 157
Hankotrade-Live
12.74 × 27
Tracking journal
İnceleme yok
2025.10.03 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Trading operations on the account were performed for only 24 days. This comprises 6.7% of days out of the 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:20
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.07% of days out of the 358 days of the signal's entire lifetime.
