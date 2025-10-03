SignauxSections
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPLAUTOMATED

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 291%
OctaFX-Real3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
67 (97.10%)
Perte trades:
2 (2.90%)
Meilleure transaction:
18.92 USD
Pire transaction:
-5.05 USD
Bénéfice brut:
337.08 USD (33 607 pips)
Perte brute:
-8.69 USD (868 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (333.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
333.69 USD (66)
Ratio de Sharpe:
1.07
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
37.79
Longs trades:
69 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
38.79
Rendement attendu:
4.76 USD
Bénéfice moyen:
5.03 USD
Perte moyenne:
-4.35 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-8.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.69 USD (2)
Croissance mensuelle:
143.02%
Prévision annuelle:
1 735.35%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.30 USD
Maximal:
8.69 USD (5.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.27% (8.69 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 35
NAS100 27
EURUSD 6
GER40 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 228
NAS100 88
EURUSD 8
GER40 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 23K
NAS100 8.8K
EURUSD 847
GER40 332
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
Exness-Real11
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 877
BlueberryMarkets-Live
0.30 × 105
OctaFX-Real
0.64 × 85
Pepperstone-Edge12
0.69 × 94
Tickmill-Live04
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
OctaFX-Real3
0.85 × 13
SageFx-Live
1.17 × 64
OctaFX-Real8
1.35 × 101
OctaFX-Real7
1.39 × 346
FBS-Real-2
3.67 × 260
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.37 × 467
NPBFX-Real
4.43 × 7
VantageInternational-Live 11
7.05 × 312
AAFXTrading-Live
8.00 × 157
Hankotrade-Live
12.74 × 27
Tracking journal
Aucun avis
2025.10.03 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Trading operations on the account were performed for only 24 days. This comprises 6.7% of days out of the 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:20
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.07% of days out of the 358 days of the signal's entire lifetime.
