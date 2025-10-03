SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TPLAUTOMATED
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPLAUTOMATED

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 291%
OctaFX-Real3
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
67 (97.10%)
Loss Trade:
2 (2.90%)
Best Trade:
18.92 USD
Worst Trade:
-5.05 USD
Profitto lordo:
337.08 USD (33 607 pips)
Perdita lorda:
-8.69 USD (868 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (333.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
333.69 USD (66)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
37.79
Long Trade:
69 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
38.79
Profitto previsto:
4.76 USD
Profitto medio:
5.03 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.69 USD (2)
Crescita mensile:
143.02%
Previsione annuale:
1 735.35%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.30 USD
Massimale:
8.69 USD (5.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.27% (8.69 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 35
NAS100 27
EURUSD 6
GER40 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 228
NAS100 88
EURUSD 8
GER40 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 23K
NAS100 8.8K
EURUSD 847
GER40 332
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.92 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +333.69 USD
Massima perdita consecutiva: -8.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
Exness-Real11
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 877
BlueberryMarkets-Live
0.30 × 105
OctaFX-Real
0.64 × 85
Pepperstone-Edge12
0.69 × 94
Tickmill-Live04
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
OctaFX-Real3
0.85 × 13
SageFx-Live
1.17 × 64
OctaFX-Real8
1.35 × 101
OctaFX-Real7
1.39 × 346
FBS-Real-2
3.67 × 260
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.37 × 467
NPBFX-Real
4.43 × 7
VantageInternational-Live 11
7.05 × 312
AAFXTrading-Live
8.00 × 157
Hankotrade-Live
12.74 × 27
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Tracking journal
Non ci sono recensioni
2025.10.03 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Trading operations on the account were performed for only 24 days. This comprises 6.7% of days out of the 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:20
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.07% of days out of the 358 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati