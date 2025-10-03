- Crescita
Trade:
69
Profit Trade:
67 (97.10%)
Loss Trade:
2 (2.90%)
Best Trade:
18.92 USD
Worst Trade:
-5.05 USD
Profitto lordo:
337.08 USD (33 607 pips)
Perdita lorda:
-8.69 USD (868 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (333.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
333.69 USD (66)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
37.79
Long Trade:
69 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
38.79
Profitto previsto:
4.76 USD
Profitto medio:
5.03 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.69 USD (2)
Crescita mensile:
143.02%
Previsione annuale:
1 735.35%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.30 USD
Massimale:
8.69 USD (5.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.27% (8.69 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|35
|NAS100
|27
|EURUSD
|6
|GER40
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|228
|NAS100
|88
|EURUSD
|8
|GER40
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|23K
|NAS100
|8.8K
|EURUSD
|847
|GER40
|332
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 25
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.02 × 182
|
Tickmill-Live10
|0.11 × 94
|
ThreeTrader-Live
|0.14 × 551
|
Exness-Real11
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live26
|0.19 × 877
|
BlueberryMarkets-Live
|0.30 × 105
|
OctaFX-Real
|0.64 × 85
|
Pepperstone-Edge12
|0.69 × 94
|
Tickmill-Live04
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|0.78 × 6791
|
OctaFX-Real3
|0.85 × 13
|
SageFx-Live
|1.17 × 64
|
OctaFX-Real8
|1.35 × 101
|
OctaFX-Real7
|1.39 × 346
|
FBS-Real-2
|3.67 × 260
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.17 × 1785
|
RoboForex-Pro-2
|4.37 × 467
|
NPBFX-Real
|4.43 × 7
|
VantageInternational-Live 11
|7.05 × 312
|
AAFXTrading-Live
|8.00 × 157
|
Hankotrade-Live
|12.74 × 27
