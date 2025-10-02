SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Richtingting
Peiting Li

Richtingting

Peiting Li
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
FXCM-USDReal08
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
66 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (15.38%)
En iyi işlem:
32.65 USD
En kötü işlem:
-12.61 USD
Brüt kâr:
346.05 USD (138 848 pips)
Brüt zarar:
-29.02 USD (17 388 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (235.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
235.23 USD (38)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
90.87%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
32 gün
Düzelme faktörü:
13.62
Alış işlemleri:
78 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
11.92
Beklenen getiri:
4.06 USD
Ortalama kâr:
5.24 USD
Ortalama zarar:
-2.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.63 USD (4)
Aylık büyüme:
39.40%
Yıllık tahmin:
478.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.27 USD (2.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.63% (23.27 USD)
Varlığa göre:
27.94% (265.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
MARA.ext 10
TLRY.us 8
ABN.nl 6
INTC.ext 6
ORA.fr 5
GLE.fr 4
FCEL.us 4
BNP.fr 4
ACB.us 4
DBK.de 3
XAGUSD 3
CVX.ext 3
JPM.ext 3
COIN.us 2
USDJPY 2
OXY.ext 2
8035.jp 2
UKOil 1
CRM.ext 1
MU.us 1
8053.jp 1
BABA.ext 1
JPM.us 1
MRVL.us 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
MARA.ext 52
TLRY.us 13
ABN.nl 2
INTC.ext 76
ORA.fr -6
GLE.fr 2
FCEL.us 14
BNP.fr -19
ACB.us 3
DBK.de 5
XAGUSD 51
CVX.ext -3
JPM.ext 15
COIN.us 6
USDJPY 7
OXY.ext 6
8035.jp 56
UKOil 6
CRM.ext 1
MU.us 4
8053.jp 4
BABA.ext 6
JPM.us 13
MRVL.us 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
MARA.ext 2.8K
TLRY.us 372
ABN.nl 2.7K
INTC.ext 4.2K
ORA.fr -2.5K
GLE.fr 7.5K
FCEL.us 969
BNP.fr -12K
ACB.us 123
DBK.de 11K
XAGUSD 4.7K
CVX.ext -1.8K
JPM.ext 2.7K
COIN.us 2K
USDJPY 981
OXY.ext 496
8035.jp 78K
UKOil 561
CRM.ext 715
MU.us 4K
8053.jp 4.9K
BABA.ext 6.1K
JPM.us 1.3K
MRVL.us 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.65 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +235.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dukascopy-live-1
0.00 × 4
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.56 × 64
ICMarkets-Live02
0.67 × 30
FXCM-USDReal08
0.86 × 7
FOREX.comGlobalCN-Live 118
2.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.50 × 4
祝賀你跟著我賺大錢

我下單主要市場是股票，其次是法定貨幣、加密貨幣、大宗商品

持倉天數是1-3個月，您需要給這個訊號更多的耐性，但報酬率絕對不錯

我的持倉策略，不是逢低加碼，只有特定訊號再次出現（才會有逢低加碼）所以資金回撤率很低（請看系統統計圖，低風險），但卻是高報酬，偶爾有停損



以下注意事項很重要，它能最大保護你的獲利

*你的槓桿倍數需大於200倍（避免資金不足）

*你的資金帳戶必須高於我，如果低於我的資金，會因為我加倉，而造成你的帳戶資金不足

*儘量跟我使用同一個外匯經紀人，避免我下單的產品，你的經紀人沒有，

*我使用的是fxcm有“加密貨幣”的帳戶

İnceleme yok
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 16:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 22:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 02:49
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 8.93% of days out of the 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 02:49
80% of trades performed within 4 days. This comprises 3.57% of days out of the 112 days of the signal's entire lifetime.
