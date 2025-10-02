- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
66 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (15.38%)
En iyi işlem:
32.65 USD
En kötü işlem:
-12.61 USD
Brüt kâr:
346.05 USD (138 848 pips)
Brüt zarar:
-29.02 USD (17 388 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (235.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
235.23 USD (38)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
90.87%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
32 gün
Düzelme faktörü:
13.62
Alış işlemleri:
78 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
11.92
Beklenen getiri:
4.06 USD
Ortalama kâr:
5.24 USD
Ortalama zarar:
-2.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.63 USD (4)
Aylık büyüme:
39.40%
Yıllık tahmin:
478.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.27 USD (2.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.63% (23.27 USD)
Varlığa göre:
27.94% (265.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|MARA.ext
|10
|TLRY.us
|8
|ABN.nl
|6
|INTC.ext
|6
|ORA.fr
|5
|GLE.fr
|4
|FCEL.us
|4
|BNP.fr
|4
|ACB.us
|4
|DBK.de
|3
|XAGUSD
|3
|CVX.ext
|3
|JPM.ext
|3
|COIN.us
|2
|USDJPY
|2
|OXY.ext
|2
|8035.jp
|2
|UKOil
|1
|CRM.ext
|1
|MU.us
|1
|8053.jp
|1
|BABA.ext
|1
|JPM.us
|1
|MRVL.us
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|MARA.ext
|52
|TLRY.us
|13
|ABN.nl
|2
|INTC.ext
|76
|ORA.fr
|-6
|GLE.fr
|2
|FCEL.us
|14
|BNP.fr
|-19
|ACB.us
|3
|DBK.de
|5
|XAGUSD
|51
|CVX.ext
|-3
|JPM.ext
|15
|COIN.us
|6
|USDJPY
|7
|OXY.ext
|6
|8035.jp
|56
|UKOil
|6
|CRM.ext
|1
|MU.us
|4
|8053.jp
|4
|BABA.ext
|6
|JPM.us
|13
|MRVL.us
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|MARA.ext
|2.8K
|TLRY.us
|372
|ABN.nl
|2.7K
|INTC.ext
|4.2K
|ORA.fr
|-2.5K
|GLE.fr
|7.5K
|FCEL.us
|969
|BNP.fr
|-12K
|ACB.us
|123
|DBK.de
|11K
|XAGUSD
|4.7K
|CVX.ext
|-1.8K
|JPM.ext
|2.7K
|COIN.us
|2K
|USDJPY
|981
|OXY.ext
|496
|8035.jp
|78K
|UKOil
|561
|CRM.ext
|715
|MU.us
|4K
|8053.jp
|4.9K
|BABA.ext
|6.1K
|JPM.us
|1.3K
|MRVL.us
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.65 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +235.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
祝賀你跟著我賺大錢
我下單主要市場是股票，其次是法定貨幣、加密貨幣、大宗商品
持倉天數是1-3個月，您需要給這個訊號更多的耐性，但報酬率絕對不錯
我的持倉策略，不是逢低加碼，只有特定訊號再次出現（才會有逢低加碼）所以資金回撤率很低（請看系統統計圖，低風險），但卻是高報酬，偶爾有停損
以下注意事項很重要，它能最大保護你的獲利
*你的槓桿倍數需大於200倍（避免資金不足）
*你的資金帳戶必須高於我，如果低於我的資金，會因為我加倉，而造成你的帳戶資金不足
*儘量跟我使用同一個外匯經紀人，避免我下單的產品，你的經紀人沒有，
*我使用的是fxcm有“加密貨幣”的帳戶
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
49%
0
0
USD
USD
950
USD
USD
14
0%
78
84%
100%
11.92
4.06
USD
USD
28%
1:200