Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dukascopy-live-1 0.00 × 4 TMGM.TradeMaxAU-Live1 0.00 × 3 ICMarkets-Live01 0.56 × 64 ICMarkets-Live02 0.67 × 30 FXCM-USDReal08 0.86 × 7 FOREX.comGlobalCN-Live 118 2.00 × 1 FOREX.comGlobalCN-Live 126 2.50 × 4