Peiting Li

Richtingting

Peiting Li
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 49%
FXCM-USDReal08
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
66 (84.61%)
Loss Trade:
12 (15.38%)
Best Trade:
32.65 USD
Worst Trade:
-12.61 USD
Profitto lordo:
346.05 USD (138 848 pips)
Perdita lorda:
-29.02 USD (17 388 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (235.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
235.23 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
90.87%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
32 giorni
Fattore di recupero:
13.62
Long Trade:
78 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
11.92
Profitto previsto:
4.06 USD
Profitto medio:
5.24 USD
Perdita media:
-2.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.63 USD (4)
Crescita mensile:
39.40%
Previsione annuale:
478.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.27 USD (2.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.63% (23.27 USD)
Per equità:
27.94% (265.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
MARA.ext 10
TLRY.us 8
ABN.nl 6
INTC.ext 6
ORA.fr 5
GLE.fr 4
FCEL.us 4
BNP.fr 4
ACB.us 4
DBK.de 3
XAGUSD 3
CVX.ext 3
JPM.ext 3
COIN.us 2
USDJPY 2
OXY.ext 2
8035.jp 2
UKOil 1
CRM.ext 1
MU.us 1
8053.jp 1
BABA.ext 1
JPM.us 1
MRVL.us 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
MARA.ext 52
TLRY.us 13
ABN.nl 2
INTC.ext 76
ORA.fr -6
GLE.fr 2
FCEL.us 14
BNP.fr -19
ACB.us 3
DBK.de 5
XAGUSD 51
CVX.ext -3
JPM.ext 15
COIN.us 6
USDJPY 7
OXY.ext 6
8035.jp 56
UKOil 6
CRM.ext 1
MU.us 4
8053.jp 4
BABA.ext 6
JPM.us 13
MRVL.us 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
MARA.ext 2.8K
TLRY.us 372
ABN.nl 2.7K
INTC.ext 4.2K
ORA.fr -2.5K
GLE.fr 7.5K
FCEL.us 969
BNP.fr -12K
ACB.us 123
DBK.de 11K
XAGUSD 4.7K
CVX.ext -1.8K
JPM.ext 2.7K
COIN.us 2K
USDJPY 981
OXY.ext 496
8035.jp 78K
UKOil 561
CRM.ext 715
MU.us 4K
8053.jp 4.9K
BABA.ext 6.1K
JPM.us 1.3K
MRVL.us 1.5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.65 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +235.23 USD
Massima perdita consecutiva: -18.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Dukascopy-live-1
0.00 × 4
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.56 × 64
ICMarkets-Live02
0.67 × 30
FXCM-USDReal08
0.86 × 7
FOREX.comGlobalCN-Live 118
2.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.50 × 4
祝賀你跟著我賺大錢

我下單主要市場是股票，其次是法定貨幣、加密貨幣、大宗商品

持倉天數是1-3個月，您需要給這個訊號更多的耐性，但報酬率絕對不錯

我的持倉策略，不是逢低加碼，只有特定訊號再次出現（才會有逢低加碼）所以資金回撤率很低（請看系統統計圖，低風險），但卻是高報酬，偶爾有停損



以下注意事項很重要，它能最大保護你的獲利

*你的槓桿倍數需大於200倍（避免資金不足）

*你的資金帳戶必須高於我，如果低於我的資金，會因為我加倉，而造成你的帳戶資金不足

*儘量跟我使用同一個外匯經紀人，避免我下單的產品，你的經紀人沒有，

*我使用的是fxcm有“加密貨幣”的帳戶

Non ci sono recensioni
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 16:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 22:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 02:49
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 8.93% of days out of the 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 02:49
80% of trades performed within 4 days. This comprises 3.57% of days out of the 112 days of the signal's entire lifetime.
