SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Richtingting
Peiting Li

Richtingting

Peiting Li
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
FXCM-USDReal08
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
78
Bénéfice trades:
66 (84.61%)
Perte trades:
12 (15.38%)
Meilleure transaction:
32.65 USD
Pire transaction:
-12.61 USD
Bénéfice brut:
346.05 USD (138 848 pips)
Perte brute:
-29.02 USD (17 388 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (235.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
235.23 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.58
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
90.87%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
32 jours
Facteur de récupération:
13.62
Longs trades:
78 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
11.92
Rendement attendu:
4.06 USD
Bénéfice moyen:
5.24 USD
Perte moyenne:
-2.42 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-18.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.63 USD (4)
Croissance mensuelle:
39.40%
Prévision annuelle:
478.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
23.27 USD (2.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.63% (23.27 USD)
Par fonds propres:
27.94% (265.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
MARA.ext 10
TLRY.us 8
ABN.nl 6
INTC.ext 6
ORA.fr 5
GLE.fr 4
FCEL.us 4
BNP.fr 4
ACB.us 4
DBK.de 3
XAGUSD 3
CVX.ext 3
JPM.ext 3
COIN.us 2
USDJPY 2
OXY.ext 2
8035.jp 2
UKOil 1
CRM.ext 1
MU.us 1
8053.jp 1
BABA.ext 1
JPM.us 1
MRVL.us 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
MARA.ext 52
TLRY.us 13
ABN.nl 2
INTC.ext 76
ORA.fr -6
GLE.fr 2
FCEL.us 14
BNP.fr -19
ACB.us 3
DBK.de 5
XAGUSD 51
CVX.ext -3
JPM.ext 15
COIN.us 6
USDJPY 7
OXY.ext 6
8035.jp 56
UKOil 6
CRM.ext 1
MU.us 4
8053.jp 4
BABA.ext 6
JPM.us 13
MRVL.us 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
MARA.ext 2.8K
TLRY.us 372
ABN.nl 2.7K
INTC.ext 4.2K
ORA.fr -2.5K
GLE.fr 7.5K
FCEL.us 969
BNP.fr -12K
ACB.us 123
DBK.de 11K
XAGUSD 4.7K
CVX.ext -1.8K
JPM.ext 2.7K
COIN.us 2K
USDJPY 981
OXY.ext 496
8035.jp 78K
UKOil 561
CRM.ext 715
MU.us 4K
8053.jp 4.9K
BABA.ext 6.1K
JPM.us 1.3K
MRVL.us 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.65 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +235.23 USD
Perte consécutive maximale: -18.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dukascopy-live-1
0.00 × 4
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.56 × 64
ICMarkets-Live02
0.67 × 30
FXCM-USDReal08
0.86 × 7
FOREX.comGlobalCN-Live 118
2.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.50 × 4
祝賀你跟著我賺大錢

我下單主要市場是股票，其次是法定貨幣、加密貨幣、大宗商品

持倉天數是1-3個月，您需要給這個訊號更多的耐性，但報酬率絕對不錯

我的持倉策略，不是逢低加碼，只有特定訊號再次出現（才會有逢低加碼）所以資金回撤率很低（請看系統統計圖，低風險），但卻是高報酬，偶爾有停損



以下注意事項很重要，它能最大保護你的獲利

*你的槓桿倍數需大於200倍（避免資金不足）

*你的資金帳戶必須高於我，如果低於我的資金，會因為我加倉，而造成你的帳戶資金不足

*儘量跟我使用同一個外匯經紀人，避免我下單的產品，你的經紀人沒有，

*我使用的是fxcm有“加密貨幣”的帳戶

2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 16:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 22:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 02:49
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 8.93% of days out of the 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 02:49
80% of trades performed within 4 days. This comprises 3.57% of days out of the 112 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.