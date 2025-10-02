- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
78
Bénéfice trades:
66 (84.61%)
Perte trades:
12 (15.38%)
Meilleure transaction:
32.65 USD
Pire transaction:
-12.61 USD
Bénéfice brut:
346.05 USD (138 848 pips)
Perte brute:
-29.02 USD (17 388 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (235.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
235.23 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.58
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
90.87%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
32 jours
Facteur de récupération:
13.62
Longs trades:
78 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
11.92
Rendement attendu:
4.06 USD
Bénéfice moyen:
5.24 USD
Perte moyenne:
-2.42 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-18.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.63 USD (4)
Croissance mensuelle:
39.40%
Prévision annuelle:
478.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
23.27 USD (2.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.63% (23.27 USD)
Par fonds propres:
27.94% (265.55 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|MARA.ext
|10
|TLRY.us
|8
|ABN.nl
|6
|INTC.ext
|6
|ORA.fr
|5
|GLE.fr
|4
|FCEL.us
|4
|BNP.fr
|4
|ACB.us
|4
|DBK.de
|3
|XAGUSD
|3
|CVX.ext
|3
|JPM.ext
|3
|COIN.us
|2
|USDJPY
|2
|OXY.ext
|2
|8035.jp
|2
|UKOil
|1
|CRM.ext
|1
|MU.us
|1
|8053.jp
|1
|BABA.ext
|1
|JPM.us
|1
|MRVL.us
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|MARA.ext
|52
|TLRY.us
|13
|ABN.nl
|2
|INTC.ext
|76
|ORA.fr
|-6
|GLE.fr
|2
|FCEL.us
|14
|BNP.fr
|-19
|ACB.us
|3
|DBK.de
|5
|XAGUSD
|51
|CVX.ext
|-3
|JPM.ext
|15
|COIN.us
|6
|USDJPY
|7
|OXY.ext
|6
|8035.jp
|56
|UKOil
|6
|CRM.ext
|1
|MU.us
|4
|8053.jp
|4
|BABA.ext
|6
|JPM.us
|13
|MRVL.us
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|MARA.ext
|2.8K
|TLRY.us
|372
|ABN.nl
|2.7K
|INTC.ext
|4.2K
|ORA.fr
|-2.5K
|GLE.fr
|7.5K
|FCEL.us
|969
|BNP.fr
|-12K
|ACB.us
|123
|DBK.de
|11K
|XAGUSD
|4.7K
|CVX.ext
|-1.8K
|JPM.ext
|2.7K
|COIN.us
|2K
|USDJPY
|981
|OXY.ext
|496
|8035.jp
|78K
|UKOil
|561
|CRM.ext
|715
|MU.us
|4K
|8053.jp
|4.9K
|BABA.ext
|6.1K
|JPM.us
|1.3K
|MRVL.us
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +32.65 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +235.23 USD
Perte consécutive maximale: -18.63 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.56 × 64
|
ICMarkets-Live02
|0.67 × 30
|
FXCM-USDReal08
|0.86 × 7
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|2.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|2.50 × 4
祝賀你跟著我賺大錢
我下單主要市場是股票，其次是法定貨幣、加密貨幣、大宗商品
持倉天數是1-3個月，您需要給這個訊號更多的耐性，但報酬率絕對不錯
我的持倉策略，不是逢低加碼，只有特定訊號再次出現（才會有逢低加碼）所以資金回撤率很低（請看系統統計圖，低風險），但卻是高報酬，偶爾有停損
以下注意事項很重要，它能最大保護你的獲利
*你的槓桿倍數需大於200倍（避免資金不足）
*你的資金帳戶必須高於我，如果低於我的資金，會因為我加倉，而造成你的帳戶資金不足
*儘量跟我使用同一個外匯經紀人，避免我下單的產品，你的經紀人沒有，
*我使用的是fxcm有“加密貨幣”的帳戶
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
49%
0
0
USD
USD
950
USD
USD
14
0%
78
84%
100%
11.92
4.06
USD
USD
28%
1:200