İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
57 (89.06%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (10.94%)
En iyi işlem:
536.96 USD
En kötü işlem:
-267.30 USD
Brüt kâr:
7 389.84 USD (42 739 pips)
Brüt zarar:
-503.82 USD (2 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (3 287.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 287.34 USD (34)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
7.97%
Maks. mevduat yükü:
18.57%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
23.32
Alış işlemleri:
64 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
14.67
Beklenen getiri:
107.59 USD
Ortalama kâr:
129.65 USD
Ortalama zarar:
-71.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-295.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-295.24 USD (2)
Aylık büyüme:
295.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
295.24 USD (4.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.02% (295.24 USD)
Varlığa göre:
31.65% (949.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +536.96 USD
En kötü işlem: -267 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 287.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -295.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
619%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
7
0%
64
89%
8%
14.66
107.59
USD
USD
32%
1:500