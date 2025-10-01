SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hatori Master Copytrade
Ike Ananda Fata

Hatori Master Copytrade

Ike Ananda Fata
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 619%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
64
Bénéfice trades:
57 (89.06%)
Perte trades:
7 (10.94%)
Meilleure transaction:
536.96 USD
Pire transaction:
-267.30 USD
Bénéfice brut:
7 389.84 USD (42 739 pips)
Perte brute:
-503.82 USD (2 346 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (3 287.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 287.34 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.89
Activité de trading:
7.97%
Charge de dépôt maximale:
18.57%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
23.32
Longs trades:
64 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
14.67
Rendement attendu:
107.59 USD
Bénéfice moyen:
129.65 USD
Perte moyenne:
-71.97 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-295.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-295.24 USD (2)
Croissance mensuelle:
295.93%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
295.24 USD (4.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.02% (295.24 USD)
Par fonds propres:
31.65% (949.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +536.96 USD
Pire transaction: -267 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3 287.34 USD
Perte consécutive maximale: -295.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Copy my trade
Aucun avis
2025.10.12 23:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 10:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
