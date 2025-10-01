SegnaliSezioni
Ike Ananda Fata

Hatori Master Copytrade

Ike Ananda Fata
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 619%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
57 (89.06%)
Loss Trade:
7 (10.94%)
Best Trade:
536.96 USD
Worst Trade:
-267.30 USD
Profitto lordo:
7 389.84 USD (42 739 pips)
Perdita lorda:
-503.82 USD (2 346 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (3 287.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 287.34 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
7.97%
Massimo carico di deposito:
18.57%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
23.32
Long Trade:
64 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
14.67
Profitto previsto:
107.59 USD
Profitto medio:
129.65 USD
Perdita media:
-71.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-295.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-295.24 USD (2)
Crescita mensile:
295.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
295.24 USD (4.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.02% (295.24 USD)
Per equità:
31.65% (949.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +536.96 USD
Worst Trade: -267 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 287.34 USD
Massima perdita consecutiva: -295.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Copy my trade
Non ci sono recensioni
2025.10.12 23:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 10:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
