Trade:
64
Profit Trade:
57 (89.06%)
Loss Trade:
7 (10.94%)
Best Trade:
536.96 USD
Worst Trade:
-267.30 USD
Profitto lordo:
7 389.84 USD (42 739 pips)
Perdita lorda:
-503.82 USD (2 346 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (3 287.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 287.34 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
7.97%
Massimo carico di deposito:
18.57%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
23.32
Long Trade:
64 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
14.67
Profitto previsto:
107.59 USD
Profitto medio:
129.65 USD
Perdita media:
-71.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-295.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-295.24 USD (2)
Crescita mensile:
295.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
295.24 USD (4.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.02% (295.24 USD)
Per equità:
31.65% (949.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +536.96 USD
Worst Trade: -267 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 287.34 USD
Massima perdita consecutiva: -295.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
619%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
7
0%
64
89%
8%
14.66
107.59
USD
USD
32%
1:500